Autofotka týdne: Rolls přepne na elektro. Startuje miliony kilometrů testů

Šéf automobilky Rolls-Royce Torsten Müller-Ötvös uvedl, že firma do roku 2030 ukončí výrobu a prodej „veškerých produktů se spalovacím motorem“. Podle agentury DPA rovněž upozornil, že značka Rolls-Royce je v současnosti pro BMW velmi zisková, což se podle něj přechodem k elektromobilům nezmění.



„Nejedná se o prototyp. Jde o reálný produkt, který bude testován na veřejných komunikacích, aby si naši zákazníci mohli během posledního čtvrtletí 2023 převzít první vozy,“ upřesňuje Müller-Ötvös.

Model Spectre (přízrak, zjevení) bude postaven na konstrukci Rolls-Royce s prostorovým rámem. V rámci celosvětového testování absolvuje vůz 2,5 milionu kilometrů jízd, což má odpovídat přibližně 400 letům typického používání vozidla. Má to být ten nejnáročnější program testování v historii značky.

„Naše testovací vozy budete moci spatřit na silnicích celého světa. Vyhlížejte je – nebudeme je ničím maskovat. Na své cestě čítající miliony kilometrů budou podrobeny testování za všech podmínek a na všech terénech,“ slibuje šéf automobilky.

Automobilka v archivu vyštrachala slova Charlese Rollse, kterak prorokoval automobilům elektrifikovanou budoucnost. „V dubnu 1900 si vyzkoušel jeden z prvních elektromobilů s názvem Columbia a prohlásil, že elektrický pohon je ideální volbou,“ uvádí britský výrobce. Rolls měl doslova říci: „Elektromobil je dokonale tichý a čistý. Nikde nic nezapáchá ani nevibruje, a pokud by se podařilo vybudovat síť nabíjecích stanic, měly by být [elektromobily] velmi praktické. Avšak prozatím jejich velkou použitelnost nepředpokládám – alespoň ne v mnoha příštích letech.“ Dnes, o 120 let později není na jeho slovech třeba nic měnit, bohužel. Britská automobilka to vidí optimističtěji.

„Věštba Charlese Rollse byla v goodwoodské éře značky podrobována neustálému zvažování. Stále jsme však nebyli spokojeni s dostupnými technologiemi, které nemohly zajistit charakter odpovídající značce Rolls-Royce. Až do teď. Nadešel čas změnit směr budoucnosti luxusu,“ naparují se v Goodwoodu. „Směle se vydáváme do nové epochy s ohromnou výhodou proti ostatním. Elektrický pohon se dokonale hodí právě pro Rolls-Royce Motor Cars. Je tichý, kultivovaný a prakticky okamžitě dosáhne maximálního točivého momentu, přičemž generuje obrovský výkon.“ To u Rolls-Royce označují jako „waftability“ neboli pohyb bez jakékoli námahy.

„Využití elektromotorů není pro Rolls-Royce ničím novým. Samotný sir Henry Royce byl fascinován všemi elektrickými zařízeními, přičemž jeho první podnik s názvem F. H. Royce and Company vyráběl dynama, elektromotory pro jeřáby a patentované bajonetové objímky žárovek,“ připomínají v Goodwoodu.

Rolls-Royce prodává ročně kolem pěti tisíc vozů.



Mateřská skupina BMW si zatím žádný termín pro ukončení výroby aut se spalovacím motorem nestanovila. Dala si nicméně za cíl zvýšit do roku 2030 podíl elektromobilů na své celkové produkci na padesát procent, píše Reuters.