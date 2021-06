Černá perla z Francie a bouře z Chorvatska hýří miliony a megawatty

Šestnáct a půl milionu eur, to je v případě auta pěkná „rána“, ale na druhou stranu, když jste třeba takový saúdskoarabský princ, je to stále spíše jen takové kapesné. Dlouho vyvíjené Bugatti La Voiture Noire, jehož maketa byl k vidění již před dvěma lety, konečně dospělo do fáze, kdy ho Bugatti mohlo předat zákazníkovi.

O tomto speciálním modelu, který vznikl jen v jednom kusu, toho již bylo napsáno hodně. Že byl inspirován krátce před druhou světovou válkou záhadně ztraceným temně černým Bugatti 57 SC Atlantic syna zakladatele značky Jeana Bugattiho, který navíc v roce 1939 tragicky zahynul. Od tohoto modelu přitom celkem vznikly jen čtyři kusy.



A mohutně se svého času ve světovém tisku také spekulovalo o tom, kdo si ho objednal. Mluvilo se o Ferdinandu Piëchovi či Cristianu Ronaldovi, nakonec to vypadá, že tím šťastlivcem je saúdskoarabský princ Badr bin Saud. Ten vlastní rozsáhlou sbírku exkluzivních hypersportů, v níž je mj. i vůbec první vyrobený Chiron a koncept Vision GT. Bugatti však oficiálně žádnou informaci neposkytlo.



V Molsheimu se věnovali vývoji toho speciálního modelu velmi důkladně. Po rozsáhlých simulacích následovalo testování ve větrném tunelu a na zkušebních stolicích a poté na testovacích tratích. Ověřit se musely úpravy karoserie, chlazení, termodynamika, stabilita ve vysokých rychlostech. Vše trvalo plných 65 000 hodin, což představuje 8 125 pracovních dnů s klasickou osmihodinovou pracovní dobou.

Pokud by vše prováděl jeden člověk, tak by mu to trvalo přes 32 let. Tedy opravdu hodně na to, že s největší pravděpodobností tento exkluzivní kus skončí jakožto investiční model v klimatizovaných prostorách připojený na nabíječku a občas z něho maximálně setřou prach.

Bohužel punc nejdražšího nového auta temně černé bugatti již s nejvyšší pravděpodobností nemá. Než Bugatti stačilo s velkou slávou finální provedení La Voiture Noire ukázat světu, přispěchal Rolls-Royce se svým „one-off“ modelem Boat Tail, který údajně nového majitele přijde dokonce na 23 milionů eur. Spekuluje se o americké zpěvačka Beyoncé a jejím manželovi rapperovi Jay-Z. Je evidentní, že smetánky se žádná krize netýká. O novém rollsu čtěte zde.

Základem modelu La Voiture Noire (černé auto) je Bugatti Chiron, se kterým sdílí i čtyřmi turbodmychadly přeplňovaný motor 8.0 W16 s výkonem 1103 kW (1500 k) a točivým momentem 1600 Nm. Podle WLTP vůz průměrně spotřebuje 22,3 l/100 km. Dynamické vlastnosti nebyly zveřejněny, ale dá se předpokládat, že se nebudou příliš lišit od výchozí verze za 2,4 milionu eur, která zrychlí na stovku za 2,4 s a vyvine nejvyšší rychlost 420 km/h.

Ačkoliv vůz získal ještě coby koncept před dvěma lety ocenění na soutěži elegance ve Villa d’Este, není to prvoplánový krasavec. Zajímavé auto však nepochybně ano.

Chorvatský Elon Musk

Ač to možná není na první pohled zřejmé, dvě velké premiéry uplynulého týdne mnohé spojuje. Není tajemstvím, že koncern VW výhledově počítá s tím, že prostřednictvím Porsche svěří vývoj vozů Bugatti do rukou chorvatské společnosti Rimac Automobili, která v případě elektrických pohonů patří k současné světové špičce.

Firma „chorvatského Elona Muska“ Mateho Rimaca přitom existuje jen 12 let. Vznikla náhodou, když si její zakladatel v roce 2007 v garáži sám přestavěl BMW řady 3 (E30) na elektrický pohon a následně si získal pozornost tisku a investorů. Nyní spolupracuje s mnoha významnými výrobci automobilů, včetně značek Aston Martin, Automobili Pininfarina, Kia, Hyundai, Porsche, Koenigsegg a mnoha dalšími.

Na Rimac již, pokud jde o elektropohon, v mnohém spoléhá i Porsche, jehož prostřednictvím v této chorvatské firmě wolfsburský koncern postupně navýšil svůj podíl až na 24 %. Není divu, že vedení koncernu VW vzhlíží k Rimacu k jakožto nejschůdnější možnosti, jak rychle vyvinout elektrického nástupce Chironu.

Dosavadní modely Rimacu byly vesměs různé vývojové verze elektrického hypersportu. Publicity se se Rimacu dostalo hlavně poté, co se při nehodě s Rimacem Concept_One zranil moderátor pořadu The Grand Tour Richard Hammond. Pro chorvatskou firmu to byla překvapivě velmi dobrá reklama. V den nehody údajně prodalo tři auta. Poté následovala další vývojová verze, model C_Two neboli Concept Two.

Baterie ve tvaru písmene H s kapacitou 120 kWh je součástí konstrukce podvozku. Její umístění pomáhá k dosažení rozložení hmotnosti v poměru 48:52.

A nyní tedy došlo na skutečnou produkční verzi Rimacu, která dostala jméno Nevera po bouřích, které se občas objevují na chorvatském pobřeží. Elektrický hypersport s bateriemi o kapacitě 120 kWh pohání čtveřice elektromotorů, pro každé kolo jeden.

Každý umožňuje citlivé dávkování výkonu a vektorování točivého momentu. Jejich celkový výkon je 1408 kW neboli 1914 koní a točivý moment vrcholí hodnotou 2360 Nm. Sprint na stovku zvládne za 1,97 s a již po 9,3 s jede třístovkou, přičemž maximálku má až ve 412 km/h. Kapalinou chlazenou lithium-mangan-niklovou baterii má jít při použití DC rychlé nabíječky dobít z nuly na 80 % kapacity za pouhých 19 minut.

Nevera má elektrohydraulické rekuperační brzdy, kalibrované tak, aby reagovaly na stav baterie a hnacího ústrojí. Samotný brzdový systém zahrnuje 15palcové karbon-keramické kotouče od Bremba se šestipístkovými třmeny. Zájemce přijde na necelé 2 miliony eur a chorvatská firma počítá s produkcí 150 vozů.

Rimac má velké plány. Ve Velké Británii otevírá novou kancelář pro výzkum a vývoj a v Záhřebu chystá stavbu nové supermoderní továrny za 200 milionů eur, která od roku 2023 umožní další expanzi firmy. Technika Nevery tak s nejvyšší pravděpodobností bude základem nástupce Bugatti Chiron. Mate Rimac se tedy možná bude moci vybrat, zda se mu více líbí přezdívka „Chorvatský Elon Musk“, nebo radši „Chorvatský Ettore Bugatti“.