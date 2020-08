Jak překonat trauma po nehodě. Nepomůže lahev, ale terapie

„Byl to jediný den v prosinci, kdy byla námraza. Vezla jsem dceru po dálnici z Nového Strašecí do Kladna a na mostě u sjezdu na Stochov šlápla na brzdu. Pod sněhem byl led, auto dostalo smyk, roztočilo se, nabouraly jsme zadní částí do levých svodidel a při další otočce vrazily předkem do pravých svodidel. Auto bylo téměř na odpis, mně ani dceři se nic nestalo“, vzpomíná devětatřicetiletá Šárka Korytková na svou první, a dosud jedinou autonehodu.