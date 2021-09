Motorkářský boom vedl k vyšší úmrtnosti o prázdninách, říká šéf dopraváků Zlý

Čím si vysvětlujete vyšší úmrtnost motorkářů o letošních prázdninách?

Letošní prázdniny se vyznačují vyšší intenzitou provozu než v minulých letech, jelikož čeští občané trávili dovolené spíše doma. V souvislosti se vzrůstající ekonomickou silou a silnými středními ročníky se neustále rozšiřuje také motorkářská veřejnost – tedy majitelé motocyklů. Řada úspěšných čtyřicátníků vlastní motocykl, aniž by na něm kdykoliv předtím seděli.

Proto se konají preventivní akce zaměřené na motorkáře. Motorkářská komunita se značně rozrůstá, avšak její zkušenosti jsou velmi chabé. Zkušeným motocyklistou se nemůže nazývat člověk, který naposledy jel v osmnácti dvaceti letech a pak usedl na motocykl ve čtyřiceti, ačkoliv řidičské oprávnění má. Takovým lidem doporučuji, aby opětovně absolvovali v autoškole jízdy, případně navštívili kurzy bezpečnostní jízdy, které se také zaměřují na motocyklisty. Účastníky rádi uvidíme i na naší akci Začneme spolu kolama dolů.

Mohlo by pomoci, kdyby řidičské oprávnění nebylo trvalé, doživotní, ale v podstatě na nějaké omezené období a případně se obnovovalo?

To je věc do diskuze, zdali by něco takového bylo legislativně projednatelné, takových návrhů na časové omezení vždy zaznívá čas od času několik a je to nejprve na odbornou diskuzi mezi policií, ministerstvem dopravy, ministerstvem vnitra a samozřejmě řadou dalších institucích.

Velký boom zažívají i elektrokola, máte údaje, kolik z 15 mrtvých cyklistů mělo právě kolo s mechanickým pohonem?

V současné době zatím statisticky nerozlišujeme, zda účastník dopravní nehody jel na jízdním kole bez elektropohonu, či s ním. Každopádně nám to rozšířilo počet uživatelů jízdních kol také o věkově starší generaci. V souvislosti s tím apelujeme na všechny tyto cyklisty, aby si uvědomili, že jízda na elektrokole je mnohdy nebezpečná, protože lidé na nich dosahují daleko vyšších rychlostí, než by dosáhli jízdou na kole za použití vlastních fyzických sil. Tudíž se mohou dostat do situací, kdy to elektrokolo nezvládnou a mohou se stát účastníky dopravní nehody či havárie.

Neměli by cyklisté podstoupit nějaký kurz bezpečné jízdy a být lépe postihnutelní, jsou-li účastníky silničního provozu? Příkladem jejich nerozvážnosti může být video z Ostravy, kdy cyklista vybrzdil kamion, který tak tak stihl zastavit.

To, co uvádíte, je velice křiklavý příklad toho, jak by se účastník silničního provozu, v daném případě cyklista, neměl chovat. Každopádně cyklistům hrozí obdobné sankce jako řidičům motorových vozidel vyjma uložení zákazu činnosti a bodů za příslušný přestupek. Samozřejmě sankce v podobě pokuty je ve stejném rozmezí tak, jako u řidičů motorových vozidel podle spáchání přestupku.

A já určitě nejsem zastáncem toho, aby řidiči jízdních kol, tedy řidiči nemotorových vozidel, absolvovali speciální výcviky, jelikož kategorie cyklistů je od malého dítěte až po seniory. V prvé řadě musí u každého účastníka platit ohleduplnost a ukázněnost. Chovat se tak, abych byl vždy slušný vůči všem účastníkům. Nikdy nedoporučujeme samozvané policisty, kteří chtějí vychovávat ostatní účastníky, protože tím naopak způsobují další následné agrese.

Jak se tedy mají řidiči aut zachovat v případě, že jsou svědky či účastníky řekněme až šikany ze strany cyklistů, nejčastěji na pozemních komunikacích?

V případě, že kdokoliv zaznamená dopravní přestupek, může se obrátit na policejní linku 158, tam to oznámit a samozřejmě příslušný konající operační důstojník vyšle na místo nejbližší hlídku, která to jednání zadokumentuje.

Plánujete se na cyklisty více zaměřit v rámci kontrol tak, jako kontrolujete řidiče aut?

Na cyklisty na komunikacích, nemyšleno tím cyklostezky, ale standardní komunikace třetích, druhých a případně prvních tříd se zaměřujeme v průběhu celého roku v rámci běžného výkonu služby, a to jak na to, aby byli viditelní, měli povinnou výbavu, tak i na zákaz požívání alkoholických nápojů.

Velkým problém při dopravních nehodách mohou být zarostlé značky a cedule. Podle informací od dopravních policistů to silničáři z důvodu finančních úspor neřeší do doby, než si začne někdo z občanů stěžovat. Probíhá na to konto mezi policií a silničáři nějaká komunikace?

Samozřejmě. Komunikace s jednotlivými silničními správci a potažmo vlastníky komunikací probíhá na úrovni dopravních inženýrů na dopravních inspektorátech v rámci celé České republiky téměř dnes a denně. Jednak součástí běžné hlídkové činnosti každého dopravního policisty, ale nejen toho, například i kolegů z pořádkové či cizinecké policie, je věnovat pozornost kvalitě a srozumitelnosti dopravního značení a v případě jakékoliv zjištěné závady předávat příslušnému dopravnímu inspektorátu, který to následně řeší.

Povinností vlastníka komunikace, potažmo správce, je to, aby byl dopravní prostor bezpečný, mimo jiné, aby bylo srozumitelné, viditelné celé dopravní značení. A to jak svislé, tak vodorovné.