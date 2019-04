VIDEO: Čerstvým řidičům chybí praxe, staří mají špatné návyky

Sedám do autodromového sporťáku Subaru Impreza a vyrážíme mezi kužely. Kličkujeme mezi červenými fabiemi autoškoly a jeden z instruktorů Centra bezpečné jízdy nás provází záludnostmi polygonu v Sosnové. Pak měníme pozice. Chytám se volantu a zkouším krizové situace, které tu dnes nacvičují budoucí řidiči.

Řidičský průkaz jsem zařadila mezi doklady před sedmnácti lety a poslední roky jezdím denně. Přesto rychle zjišťuji, co všechno jsem zapomněla. Jen, co se spřátelím s tvrdším a živějším autem, už má instruktor co opravovat.

„Volant musíte držet v pozici tři čtvrtě na tři. Jen tak zvládnete správně projet ostrou zatáčkou bez ručkování, jen s překřížením rukou. Oči mějte vždy tam, kam chcete jet. Tam, kam se koukám, tam mi automaticky jdou ruce,“ opravuje mě instruktor s tím, že jsou tři způsoby, jak zatáčku projet. Rovnám ruce do správné pozice, která je mi však po letech za volantem nepřirozená.

„Je jasné, že většina řidičů neřídí dlouhé cesty nebo po celou dobu řízení právě takto. Ani to po nich nemůžeme chtít. Ale je to ideál, na který je dobré přehmátnout před překážkou, v hustém provozu nebo před ostrou zatáčkou, abyste dokonale ovládla situaci,“ radí mi.

Pouštíme jedno z červených aut autoškoly a chystáme se na další metu - krizové brzdění na kluzkém povrchu. Přede mnou vodotrysk a radar, žádné prošlápnutí spojky, zkrátka rychlá reakce a intenzivní, ale plynulé brzdění. Čeká nás ještě vyhýbací manévr na poslední chvíli, správný přejezd z pruhu do pruhu, kličkování mezi kužely, jízda po povrchu s různou kluzností nebo třeba příčné parkování. Zkušenosti k nezaplacení. Nic z toho jsme v naší autoškole mimo provoz nezkoušeli a ani naprostá většina současných autoškol to studentům zatím neumožňuje.

„Budoucí řidiči tu dostávají průpravu, kterou běžně nedostanou. Zatím nemají zkušenosti, takže dnes dostanou úplný základ základní průpravy školy bezpečné jízdy. Zkouší momenty, které by v ideálním případě běžně zažít neměli, kterým by se měli naučit naopak předcházet. První jízdy na polygonu zde absolvují po šesti hodinách na trenažeru a po čtyřech, pěti hodinách v provozu. Čeká je ještě jeden den na polygonu ke konci června, kde již bude průprava ostřejší a kurz intenzivnější. Čeká je přetáčivý a nedotáčivý smyk, aquaplaning, krizové řízení, náročnější momenty,“ shrnuje instruktor.

Pilotní den projektu Start Driving, který pořádá Centrum bezpečné jízdy spolu s Asociací autoškol ČR, absolvovalo 25 žáků z učiliště společnosti Škoda Auto z Mladé Boleslavi. „Žáci absolvovali devadesát minut teorie a poté strávili několik hodin na polygonech. V červnu se nám vrátí již s řidičskou zkušeností. Výstup je jasný: budeme tu mít 25 žáků, kteří získají nejkvalitnější vzdělání ještě před tím, než se sami vydají jako řidiči na silnice. Ne z pozice kvality jízdy, ale kvůli tomu, že měli možnost si krizové situace zažít,“ shrnuje místopředseda Asociace autoškol ČR Aleš Horčička.

Čtvrtina nováčků se podílí na smrtelné nehodě

Akce není výkřikem do tmy, čerství řidiči patří mezi nejrizikovější skupiny lidí na českých silnicích. „Řidiči s praxí do pěti let zaviní v České republice zhruba kolem sedmnácti procent dopravních nehod, ale téměř dvaceti pěti procenty se podílí na smrtelných dopravních nehodách,“ upozornil šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

„Nejčastější příčinou takovýchto dopravních nehod bývá nepozornost a nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky. Mladý a nezkušený řidič se plně nevěnuje řízení, mnohdy vykonává i jinou činnost, podceňuje svoji bezpečnost a dostává se do krizové situace, kterou zpravidla nezvládne,“ dodává.

Organizátoři se proto snaží motivovat rodiče i budoucí řidiče, aby vybírali kvalitní autoškolu, kterou nováček za volantem neprojde jen s minimem odježděných hodin a rychle nahuštěnou teorií v hlavě. Zároveň motivují autoškoly k zařazení osmi českých polygonů nebo míst pro bezpečnou jízdu, jako jsou třeba velká prázdná parkoviště, do svých hodin.

„Studenti autoškol nemají být jistým a rychlým příjmem peněz, ale zákazníky, kteří by měli dostat to nejlepší,“ dodal Horčička s tím, že výstup žadatele o řidičský průkaz není v současnosti v Česku ideální a dá se relativně snadno změnit. Každoročně se přitom na silnice vyhrne sto tisíc nových řidičů.

Polygony a řidičák na zkoušku

Odborníci na dopravu chtějí jít ještě dál - kromě polygonů zařadit do výuky nových řidičů také takzvaný řidičák na zkoušku, který uplatňuje řada našich evropských sousedů, například Rakušané. Řídit auto by bylo možné dříve, třeba v sedmnácti letech. Zkušební období mladého řidiče však trvá i tři roky a ten projde vícefázovou přípravou.

„Během této doby musí projít zdokonalovacím kurzem defenzivní jízdy na uzavřené ploše, později dostane i individuální zpětnou vazbu od instruktora, který už nefunguje jako učitel, ale spíše jako mentor komentující pochybení a špatné návyky nového řidiče,“ upřesnil dopravní expert z Platformy Vize Nula Roman Budský. Užitečné jsou také skupinové konzultace deseti nových řidičů s dopravním psychologem, kde jsou si nováčci schopní přijít na vlastní limity.



„Nejde jen o Rakousko, ale o celosvětově doporučovaný model přípravy řidičů. Dlouhodobá zkušenost naznačuje, že tento model snižuje výskyt dopravní nehodovosti u rizikové skupiny začínajících řidičů téměř o jednu třetinu,“ dodal Budský s tím, že jedna nepodařená sekunda může rozhodnout o desítkách let nejen viníka a oběti nehody, ale i o kvalitě života jejich příbuzných.

Trénink budoucích ridičů na polygonu v Sosnové u České Lípy.

Dopravní experti se budou nyní snažit novinky protlačit i legislativou. V roce 2011 na ministerstvo dopravy doputoval věcný záměr nového autoškolského zákona, který sliboval zavedení takzvané zkušební organizace a zmodernizování přípravy řidičů všech skupin řidičských oprávnění. Od té doby se však nic nezměnilo.



„Faktem je, že mladí řidiči, kteří neprochází takovou vícefázovou přípravou, čelí čtyřikrát až pětkrát vyššímu riziku zavinění dopravní nehody. Taková je zkušenost ze zahraničí. Nejde přitom jen o individuální tragédie, ale i o celospolečenské ztráty: nehodovost v České republice nás každoročně vyjde na sedmdesát miliard korun, což je asi 1,4 procenta HDP. A jeden mrtvý následkem dopravní nehody stojí zhruba dvacet milionů korun. Takže jakékoli snížení výskytu těchto dopravních nehod znamená i nemalé celospolečenské úspory,“ apeloval Budský.