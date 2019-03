Čtvrtinu smrtelných nehod zaviní nezkušení řidiči, pomoci má jízda na okruhu

Zároveň ale upozorňuje zejména studenty a jejich rodiče, aby volili takovou autoškolu, která tyto kurzy nabízí. A nejenom to.

„Nejčastější problém u žáků je ten, že mají na autoškolu málo času. Dneska je to tak, že jde žák do autoškoly až po celé své škole. Takže ho dostaneme unaveného, ve čtyři hodiny odpoledne, po třech písemkách z češtiny. Je potřeba ale vnímat, že koordinace rukou a nohou, to znamená motorická činnost a zároveň myšlení, nejde dělat s unaveným žákem,“ vysvětluje majitel autoškoly a zároveň místopředseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička, který se na projektu podílí.

Majitel autoškoly: Výcvik 28 hodin je minimum

Podle něj by si žáci měli najít takovou autoškolu, kde budou mít možnost vyzkoušet si nečekané situace. A to například na autodromu nebo jiné ploše, jako je třeba parkoviště u velkého obchodního domu.

„Je potřeba se žáky pracovat, skutečně je tam mít, nepodvádět při praktických hodinách. Říct si, že 28 hodin ve výcviku je minimum, které potřebujeme, a dokázat, aby to žák a jeho rodič, který to často platí, pochopil také.“

V úterý proto na okruhu v Sosnové kroužilo 25 učňů z Mladé Boleslavi. „Zkoušeli jsme výhybný manévr na kluzné ploše, brzdění na různých druzích povrchu, slalom a nouzové vyhýbání. Instruktor mi říkal, jak mám pracovat se spojkou nebo jak držet volant,“ svěřuje se osmnáctiletý Michal Syrotiuk. Podle jeho spolužačky Veroniky Horké má výcvik na okruhu smysl.

„Obávám se náledí a různých smyků, ale věřím, že mi tento kurz pomůže. Všechno, co jsem si zatím vyzkoušela, prověřilo mé reflexy,“ míní dívka.

Nezkušení řidiči zaviní 17 procent nehod

Pokud oba žáci uspějí a průkaz získají, zařadí se do rizikové skupiny mladých a začínajících řidičů.

„Řidiči s praxí do pěti let zaviní v České republice zhruba kolem sedmnácti procent dopravních nehod, ale téměř dvaceti pěti procenty se podílí na smrtelných dopravních nehodách,“ říká šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

„Nejčastější příčinou takovýchto dopravních nehod bývá nepozornost a nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky. Dalo by se říci, že mladý a nezkušený řidič se plně nevěnuje řízení, mnohdy vykonává i jinou činnost a podceňuje svoji bezpečnost a dostává se do krizové situace, kterou zpravidla nezvládne,“ dodává.

Řešením by mohl být řidičák na zkoušku

Podle Romana Budského z Platformy VIZE 0, která se zaměřuje na bezpečnost na silnicích, je možným řešením i takzvaný řidičák na zkoušku, který funguje v zahraničí.

„Během zkušebního období, které trvá až tři roky, musí řidiči projít zdokonalovacím kurzem. Ten se dělá zpravidla na nějaké uzavřené ploše, ale nejde o žádnou školu smyku, tedy že musí jezdit rychle a bezohledně. Naopak jde o kurz defenzivní jízdy, má tak naučit řidiče jezdit bezpečně, počítat s chybami vlastními a zároveň počítat s chybami druhých řidičů,“ vysvětluje Budský.

Noví řidiči tak dostávají individuální zpětnou vazbu od zkušeného učitele autoškoly, který po dvou až čtyřech měsících vedle nich usedne a po zhruba dvouhodinové jízdě okomentuje pochybení, která u řidiče vidí. „Učitel tam ale není jako dozorce, nýbrž jako mentor. Jako když kolega radí méně zkušenému kolegovi,“ zakončuje Budský.