Servisy zbrojí na elektromobilitu. Opravovat se bude méně, ale dráž

Omezení otevření prodeje nových vozů v posledním koronavirovém roce a odkládání tohoto druhu výdajů u firem i domácností dopadlo na výrobce a prodejce vozidel.



Poklesl i objem servisních prací a dalších věcí souvisejících s auty. „U servisních výkonů i prodeje náhradních dílů došlo v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem k poklesu o 10 až 15 procent. Nejvyšší pokles jsme zaznamenali u příslušenství (např. koberce, kryty zavazadlového prostoru, apod.), což přímo souvisí s poklesem prodeje nových vozidel, dále pak u dílů pro opravy vozů po haváriích,“ říká za značku Kia v České republice její mluvčí Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Prodejce Louda Auto zaznamenal ve svých čtrnácti provozovnách po celé republice za loňský rok pokles servisních prací o 15 procent. „Pozorujeme trend méně častých návštěv servisu z titulu omezení cestování a s tím spojeným výrazně nižším nájezdem kilometrů. V období omezení provozu jsou požadovány pouze nezbytně nutné opravy na vozidle. Ostatní opravy a údržba je odložena na pozdější dobu. Podobný trend je vidět na poptávce po práci klempírny a lakovny. Tato situace je hlavě způsobena nižším provozem a menším počtem dopravních nehod. Tento trend nehodovosti je pozitivní, pro nás však na rozdíl od servisních prací znamená čistou ztrátu, kterou již nepůjde nahradit,“ doplňuje Karel Klouda, generální ředitel skupiny Auto Palace.

Až se situace s covidem a omezením pohybu vrátí do normálu, situace ve vytíženosti servisů se zase vrátí do normálu. Servisy ovšem musejí vyhlížet další riziko, před kterým budou brzo stát. Pokud skutečně dojde k masivnímu nástupu elektromobility, budou mít méně práce. Kvůli vysoké ceně bude jednak elektrických aut méně a jejich servis je jednodušší a méně časově náročný, ve srovnání se spalovacími vozy zhruba o 40 procent (o servisu elektroaut čtěte více zde).

„Servisy investovaly do příprav na elektromobilitu a proškolení personálu nemalé prostředky v řádech milionů korun, jejich návratnost je v nedohlednu,“ popisuje situaci Pavel Boháč, ředitel obchodu a marketingu servisních služeb Louda Auto.

„I elektromobily budou potřebovat servis, mají více namáhané podvozky a vlivem vyššího kroutícího momentu oproti spalovacím motorům může docházet i k většímu opotřebení pneumatik. Osobně odhaduji, že vozy se spalovacími motory budeme servisovat nejméně dalších dvacet let.“

Karel Klouda z Auto Palace k tomu dodává: „Je však jasné, že při cenách elektromobilů budou vlastníci hledat cesty k mnohem efektivnějšímu využití svých vozů a předpokládám, že nájezdy budou minimálně o 50 procent vyšší. Tím bude vznikat poptávka po servisních úkonech, budou však jiného charakteru a my se tomu budeme muset přizpůsobit.“

Servis elektrického auta sice zabere méně času, ale je náročnější z hlediska technického vybavení, což nahrává větším provozovnám. Asi jen málokterý neznačkový „vesnický“ servis nebo „všeuměl od vedle z garáže“ se pustí do servisu trakční baterie, která je pod napětím 400 až 800 voltů. Majitel elektromobilu tak bude muset chtě nechtě zamířit do značkové provozovny, která si logicky nechá investice, které musela do elektromobility vynaložit, patřičně zaplatit.

Otázkou je, jak rychle si evropští úředníci přechod k elektromobilitě vynutí. Pokud by byl přechod pozvolný, přibližně v dnešním tempu, tak i změna v servisech bude postupná.

„Spolu s počtem elektrických vozů se zvýší i počet hybridních a plug-in hybridních vozidel, která v sobě kombinují servisní požadavky konvenčních i elektrických vozů. Také není možné zapomenout na zákazníky, kteří z nejrůznějších důvodů zůstanou u klasického spalovacího pohonu a budou užívat své vozidlo déle než je v současnosti obvyklé. I to přinese servisům práci a možná dojde i k renezanci některých dnes málo používaných opravárenských postupů,“ myslí si Kateřina Vaňková Jouglíčková z Kia.

Pokud by emisní předpisy náhle zpřísnily tak, že bude umožněn prodej nových aut pouze v elektrické formě, případně by na majitele aut se spalovacím motorem byl vyvinut tlak je odstavit třeba v podobě extrémních daní na palivo, i v servisech by nastala revoluce, která koncovým zákazníkům přinese jen zdražení.