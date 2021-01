Na servisu elektroaut se neušetří. Nabíjecí superb musí na prohlídku častěji

Nedávno jsme dělali srovnávací test superbů se třemi různými pohony a při té příležitosti si nechali spočítat oficiální servisní náklady na tři roky a 90 000 kilometrů. Nejlépe z toho vyšel motor 1.5 TSI s náklady 14 944 Kč bez DPH.

Dvoulitrový turbodiesel TDI by za tu dobu vyšel majitele na 18 393 Kč bez DPH, ale majitel plug-in hybridního Superbu iV by zaplatil 28 365 Kč bez DPH. Za rozdílem stála především převodovka.

Superb iV měl jako jediný automatickou 6stupňovou převodovku, kde je třeba měnit olej po 60 tisících kilometrech. Navíc musí absolvovat mnohem více servisních prohlídek. Ty jsou pro něj předepsané každých 15 tisíc km nebo jeden rok, benzinová a naftová verze je mají povinné co 30 tisíc kilometrů nebo dva roky.

„Pevný servisní interval (15 000 km/1 rok) u PHEV vozů vyplývá ze specifického provozu hybridního pohonu. Studené starty s přechodem do plné zátěže znamenají zrychlenou degradaci oleje. Motor PHEV je na tuto zátěž připraven například použitím hlavních ložisek s polymerovou vrstvou (tzv. třívrstvá ložiska) nebo senzoru hladiny oleje ve vaně s rozpoznáním přeplnění a dalších bezpečnostních opatření,“ komentuje mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína.

U čistých elektromobilů už ale servisní náklady klesají. Například elektromobil BMW i3 má předepsaný servis každé 2 roky bez omezení najetých kilometrů, kdy se provádí kontrola vozidla, výměna brzdové kapaliny a výměna pylového filtru klimatizace. Výrobcem doporučená cena je 5 500 korun.

Srovnatelný vůz se spalovacím motorem BMW 118i má servisní interval rovněž dva roky anebo 25 000 kilometrů. První taková prohlídka vyjde na 7 800 Kč, druhá na 15 800, třetí na 7 800 Kč.

Plug-in hybrid je na tom u BMW nejhůř, i když rozdíl není tak dramatický jako u superbu. Třeba sedan BMW 330e musí na servis každé dva roky nebo 30 000 km. První taková prohlídka vyjde na 8 600 Kč, druhá na 14 800 Kč a třetí na 8 600 Kč. Každé dva roky je navíc nutné vyměnit brzdovou kapalinu za 1 600 Kč.

Zajímavý je pohled do servisních nákladů modelu Kia Niro a XCeed. „Nejnákladnější položkou v prvních třech servisních prohlídkách v případě modelu e-Niro je speciální nízkovodivá chladicí kapalina akumulátoru, která se mění každé 3 roky nebo po ujetí 45 tisíc kilometrů. Další díly měněné během prvních tří návštěv servisu jsou pak pouze brzdová kapalina a pylový filtr (každé dva roky nebo po ujetí 30 tisíc kilometrů).

Při každé prohlídce dále dochází ke kontrole karoserie, brzd, řízení a pneumatik, stejně jako u spalovacích vozidel. V rámci aktuálně platné kampaně podporující prodej elektrických vozidel značky Kia jsou první tři prohlídky pro soukromé majitele zcela zdarma,“ říká mluvčí českého zastoupení Kateřina Vaňková Jouglíčková.

Ceny prohlídek vč. DPH Prohlídka 15 000 km /1 rok

30 000 km/2 roky 45 000 km/3 roky

celkem e-Niro (64 kWh)

472,- Kč 2 103,- Kč 8 756,- Kč 11 331,- Kč Niro PHEV 3 822,- Kč 5 777,- Kč 4 773,- Kč 14 372,- Kč Niro HEV 3 822,- Kč 5 777,- Kč 4 773,- Kč 14 372,- Kč XCeed 1,6 T-GDi 3 736,- Kč 5 297,- Kč 3 736,- Kč 12 769,- Kč

Servisní prohlídky hybridní a plug-in hybridní zástavby modelu Niro jsou cenově totožné. Každý rok (nebo po ujetí 15 tisíc kilometrů) dochází k výměně oleje a olejového filtru, každý druhý rok (nebo po ujetí 30 tisíc kilometrů) se mění pylový filtr a brzdová kapalina a každý třetí rok dochází k obměně filtru klimatizace. Při každé prohlídce se kontroluje karoserie, brzdy, řízení a pneumatiky.

Jedna věc ale u elektromobilu vyjde přece jen trochu dráž, a to jsou pneumatiky. Elektromobily jsou kvůli bateriím obecně těžší než srovnatelné benzinové nebo naftové vozy, navíc pneumatiky bývají kvůli snížení valivého odporu úzké a rychleji podléhají opotřebení.

Třeba u BMW i3 stojí jedna v průměru kolem tří tisíc korun. Na druhou stranu konvenční vozy zase víc trpí na opotřebení brzd. „Samozřejmě velmi záleží na stylu jízdy, ale ze zkušenosti víme, že brzdy na i3 zpravidla vydrží 80 – 120 tisíc kilometrů,“ říká mluvčí českého BMW David Haidinger.

Pravidelné servisní prohlídky jsou jedna věc, závady druhá. Problémem elektrických aut může být spolehlivost. Je to logické – nové technologie nejsou ještě dostatečně prověřené praxí a vývoj se nikdy zcela neobjede bez chyb. Bývá to tak i u neelektrických vozů – auta z prvního roku výroby bývají méně spolehlivá než ta vyrobená v dalších letech. V případě elektroaut je pro zákazníka důležité, aby byly tyto problémy vyřešeny ještě v záruce.

Americká spotřebitelská organizace Consumer Reports (CR) zkoumala spolehlivost u majitelů 329 000 elektromobilů a zjistila problémy především u modelů Audi e-tron, Kia e-Niro a Tesla Model 3. Majitelé e-tronu hlásili problémy s pohonnou soustavou, vlastníci Tesly především potíže s kvalitou zpracování (někomu například nešly dobře zavřít zadní dveře, jiný měl dokonce v laku nalepené lidské vlasy). U elektrického Nira zase šlo o vadné ložisko v elektromotoru.

Kia a Audi reagovaly a pro Consumer Reports sdělily, že o problémech vědí a řeší je, Tesla na žádost o vyjádření nereagovala. Consumer Reports obecně považuje elektromobily za méně spolehlivé. „Často to není elektrická technologie, která by byla problematická,“ upozorňuje ale Anita Lam, zástupkyně ředitele pro integraci automobilových dat v CR. „Jde spíš o nové technologie obecně, které by se mohly ukázat jako problém v jakémkoli automobilu – nové systémy infotainmentu, software apod.“