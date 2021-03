Automobilky na rozcestí: sebevražda elektrickým proudem je jedinou možností

V minulosti se mluvilo o tom, kdy dojde k ropnému zlomu, tedy okamžiku, kdy začne docházet ropa. Té je však díky novým technologiím těžby podle aktuálních předpovědí víc než dost. Zlom přesto nastane, směrem k elektřině. Z ekonomického hlediska je opuštění osvědčených technologií, ve kterých měla Evropa vždy náskok, čirým nesmyslem. Proč začínat znovu od nuly a šmahem opustit to, co funguje?



Tady již klasické ekonomické poučky o poptávce a nabídce neplatí. Zákonodárci upravují podmínky tak, že byznys s auty má k volnému trhu daleko a na logiku není také moc prostoru (čtěte komentář).

Automobilky jsou tlačené vyrábět to, co jim regulátoři umožní, a zákazníkům nezbude nic jiného, než tyto modely kupovat. Byznys již nevratně zasáhla politika a ideologie a realita je neúprosná. Nářky na internetových fórech jsou sice hezké, ale tady jde o přežití. Kdo si to včas uvědomí, ten má ještě šanci vyváznout z této šlamastyky maximálně s odřenou kůží.