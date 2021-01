Japonsko naplánovalo konec spalovacích motorů. Toyota varuje před kolapsem

Japonsko chce zhruba do patnácti let skončit s dopravními prostředky na benzinový pohon. Před koncem loňského roku to oznámil japonský kabinet, když představoval program takzvané strategie zeleného růstu. Přednost mají dostat elektrovozy a auta na hybridní pohon.