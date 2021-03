Vyrovná se legendárnímu Evu a STI? Vyzkoušeli jsme GR Yaris i jeho rivaly

Když už nás omezují všelijaké zákazy, tak jak začít novou sezónu? Co takhle pořádným nadšeneckým setkáním? To by šlo! Zkusili jsme to po našem a novou Toyotu GR Yaris konfrontovali s jejími duchovními i skutečnými předchůdci. A cílem nebylo „kdo s koho“, ale prostě si to užít a připomenout si auta, která formovala naše názory.

I když to na první pohled vypadá na pěkně rozmanitou smečku, všechna auta jsou si vlastně docela podobná. Teda pokud to vezmeme tak, že mají stálý pohon všech kol a motor přeplňovaný turbodmychadlem. Kolik mají dveří, už tak důležité není…