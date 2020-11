Euro 7: Nová ekonorma zlikviduje v roce 2025 auta bez elektropohonu

V současnosti jsou vozidla splňující normu Euro 6 (v nejnovějších platných variantách) nejčistšími vozy na ulicích. Od ledna 2021 musí nově prodávaná auta splňovat její nejnovější úpravu Euro 6d-ISC-FCM. S normou Euro 7, která má být zavedena v roce 2025, by se mohlo mnohé změnit. Autoři nové studie doporučují extrémně nízké limity škodlivin. Pro lidi pohybující se v automobilovém průmyslu jde o „vyhlášení války dieselům a benzinovým vozům“.

Jak to chodí v Bruselu KOMENTÁŘ Doposud se o podobě nově připravované normy i v automobilkách jen spekulovalo. Jasné bylo jen datum, kdy má vstoupit v platnost. Už to samo o sobě vypovídá o tom, jak tyto normy vyžadující vysokou úroveň technických znalostí zasazenou do dalších souvislostí v rámci Evropy vznikají. Tedy bez reflektování reality a technických možností, které nejlépe popíšou odborníci – a ti jsou samozřejmě v automobilkách nebo v konstruktérských kancelářích, nikoliv v ekoaktivistických skupinách nebo politických klubech (čtěte komentář zde). Bohužel, opravdoví odborníci schopni celou problematiku ve své komplexnosti popsat a vysvětlit mají povětšinou v Bruselu dveře zavřené, protože jsou dopředu odmítáni pro svou práci pro autoprůmysl, ekoaktivisté mají naopak dveře otevřené.

Automobilky tiše doufaly, že EU vezme v potaz aktuální koronavirovou ekologickou krizi, kvůli které se prodeje aut v Evropě propadly o 30 procent.



Jenže to bude právě naopak, v boji proti zplodinám a za ochranu životního prostředí plánuje Evropská komise jedno z nejpřísnějších opatření všech dob.

S normou Euro 7 mají být auta čistší a ekologičtější. Neboť Evropská unie si stanovila ambiciózní klimatické cíle. Díky takzvané Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal) se Evropa má do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Dohoda mimo jiné zahrnuje redukci emisí na nulu. Evropská komise chce koncem roku 2021 navrhnout nové limity pro osobní automobily a dodávky, které by měly vstoupit v platnost v roce 2025.

Co se týče nových limitů škodlivin, hovoří se v současnosti o 66stránkové studii, kterou vypracovali odborníci z celé Evropy („Advisory Group on Vehicle Emission Standards“, Poradní skupina pro emisní limity vozidel). Dokument má momentálně k dispozici redakce německého listu Bild, podle jehož informací doporučují odborníci výrazně přísnější předpisy než dosud.

Dusík musí zmizet

Plán počítá především s masivním snížením limitů oxidů dusíku. Nové vozy budou v budoucnu smět vypouštět pouze 30 miligramů oxidů dusíku na kilometr, v druhém návrhu je údajně řeč dokonce pouze o 10 mg/km. Dosud je u dieselových vozidel povoleno 80 mg oxidů dusíku na kilometr, u benzinových vozů 60 mg.

Dle nové emisní normy mají platit stejná pravidla pro všechny vozy bez ohledu na druh pohonu. To znamená: mezi benzinovým a dieselovým vozem už nebudou v budoucnu činěny rozdíly.

Podle Bildu navíc autoři studie navrhují, aby byl zpřísněn test RDE (Real Drive Emissions, test na měření škodlivin, jež vůz produkuje ve skutečném provozu), který pomocí mobilního měřicího přístroje hodnotí dodržování limitů v provozu. Auta by pak musela dodržovat předepsané limity nejen při teplotách od minus deseti do plus čtyřiceti stupňů, ale rovněž v nadmořské výšce tisíc nebo dva tisíce metrů, po celou dobu životnosti automobilu v délce 15 let a se střešním boxem, nosičem jízdních kol či s přívěsným vozíkem.



Každý jeden z těchto kroků je pro klasické spalovací motory vlastně likvidační. Znamená to jediné – mohutné nasazení elektrické trakce do pohonných řetězců. To je ovšem drahé jak pro zákazníky, tak pro výrobce. Totální elektrifikace je navíc dnes z mnoha důvodů nereálná. V aktuální situaci navíc automobilky stále prodejem „obyčejných“ benzinových a naftových aut elektromobilitu dotují.

Válka

„Jde v podstatě o vyhlášení války dieselovým a benzinovým vozidlům,“ shrnují kritici, kteří vidí v návrhu nové normy konec dieselových a benzinových aut. Aby byly automobilky schopny dodržet přísné předpisy, musely by efektivněji uzpůsobit proces čištění výfukových plynů. Což by bylo nejen velice náročné, ale zároveň i mimořádně nákladné.

Deník Bild cituje slova jednoho z insiderů: „To, co je zde požadováno, nezvládne dnes žádný spalovací motor. Jde v podstatě o vyhlášení války dieselovým a benzinovým vozům.“

Sdružení německých automobilek VDA doufá, že v Bruselu budou mít rozum: „Dosud známá doporučení pro novou normu Euro 7 jsou nerealistická. To, co tato norma navrhuje, je prakticky nemožné splnit. Očekáváme, že Ursula von der Leyenová tento neproveditelný návrh v komisi nepřijme. Výrobci berou velmi vážně zdravotní problémy, které působí emise oxidů dusíku (NO X ). Někteří úředníci v Bruselu ale zjevně chtějí scénář, který je technicky neproveditelný,“ cituje šéfku VDA Hildegard Müllerovou magazín Autoweek.

Už dnešní požadavky předpisů na snižování emisí jsou podle mnohých na hranici fyzikálních možností. Šéf Peugeotu Carlos Tavares to nedávno shrnul za všechny: „Současné požadavky na snižování emisí CO 2 jdou daleko za hranice toho, co se dá označit jako ekonomicky proveditelné a společensky ospravedlnitelné.“



Jedinou možností je „naředit“ emise aut se spalovacími motory elektromobily, problém ovšem je, že po nich není hlavně z důvodu výrazně vyšších cen taková přirozená poptávka, aby to na dorovnání emisní matematiky stačilo. Evropa tak nutí vlády a výrobce prodej aut do zásuvky mohutně dotovat (čtěte více zde).

Odpovědný evropský komisař pro jednotný trh Thierry Breton kritiku budoucí emisní normy Euro 7 odmítá: „Náš návrh, který představíme na konci roku 2021, bude ambiciózní i realistický. Budoucí norma Euro 7 by měla zajistit, aby automobily přicházející na trh byly co nejčistší. Zatím je zapotřebí více přípravných prací, včetně pečlivého posouzení jejích důsledků,“ cituje Bretona Autoweek.



Majitelé dnešních aut si zatím mohou oddechnout: vozy, které jsou již v provozu, budou smět jezdit dál, stejně jako při přechodu na normu Euro 5, respektive Euro 6. Jenže to také nemusí trvat věčně, už se objevují tendence provoz těchto aut omezovat, například vyhlašováním různých emisních zón ve městech. Francie nyní pracuje na vytvoření nízkoemisních zón ve všech velkých městech. Podle nejnovějšího návrhu z tohoto týdne mají mít od roku 2025 zákaz vjezdu do pětatřiceti největších měst a aglomerací nad 150 tisíc obyvatel benzinová auta vyrobená před rokem 2006 a diesely starší než z roku 2011.



Do roku 2021 bude na základě studie vypracován návrh Evropské komise, s nímž pak musí souhlasit Evropský parlament.

Zatím není jasné, jak se k návrhu postaví Evropská komise. Takový radikální zásah by naprosto změnil situaci na evropském trhu, který by byl násobně přísnější než všechny ostatní trhy. Z Evropy by tak odešly některé značky, lidé by bez dotací na nové elektromobily neměli a zhroucení výroby aut by v rámci kontinentu připravilo v automobilkách a dodavatelských řetězcích o práci statisíce až miliony lidí.

V Berlíně je problematika v kompetenci spolkové ministryně životního prostředí Svenji Schulzové. Hrozí nebezpečí, že právě silný německý hlas tuto podobu normy bude opravdu prosazovat. Německo totiž aktuálně vsadilo na elektrickou kartu doslova celý autoprůmysl (čtěte zde).