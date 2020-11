VW se posune od aut k softwaru. Nesmí dopadnout jako Nokia, varuje šéf

Nokia byla na začátku nového tisíciletí největším světovým výrobcem mobilních telefonů. Nezachytila však nástup nových chytrých telefonů, který započala firma Apple se svým iPhonem. Nokia brzy zcela vyklidila trh s mobilními telefony.

Efekt Nokia renomovaný magazín The Economist tak označuje situaci, kdy je ekonomika státu závislá na jediné firmě. V době největšího rozmachu tvořila korporátní daň placená Nokií téměř čtvrtinu příjmů z této daně, kterou Finsko vybíralo. Export firmy tvořil pětinu vývozu země a investice Nokie do vývoje tvořily 30 procent investic země do výzkumu.