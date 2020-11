Přechod k elektromobilům pomůže Číně ukončit ropnou éru, tvrdí studie

Čína by podle institutu díky rostoucí konkurenceschopnosti automobilů na alternativní pohon mohla do deseti let snížit roční náklady na dovoz ropy o více než 80 miliard dolarů (1,8 bilionu Kč).

Výpočty institutu jsou založeny na konzervativním scénáři Mezinárodní agentury pro energii (IEA), který předpokládá, že podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Číně se do roku 2030 vyšplhá na 40 procent. V Indii a dalších rozvíjejících se zemích by měl dosáhnout 20 procent.

„Náklady na dovoz ropy k pohonu průměrného automobilu jsou desetkrát vyšší než náklady na solární zařízení nutné k pohonu elektromobilu,“ tvrdí institut Carbon Tracker. „Je to jednoduchá volba mezi rostoucí závislostí na drahé ropě produkované cizím kartelem a domácí elektřinou z obnovitelných zdrojů, jejíž ceny s postupem času klesají,“ uvedl hlavní autor studie Kingsmill Bond.

Elektromobily jsou klíčovou součástí snah Číny snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat ovzduší v městském prostředí. Peking zatím nestanovil termín zákazu výroby a prodeje aut s tradičním pohonem, čínský svaz automobilových inženýrů ale v říjnu předpověděl, že podíl aut s alternativním pohonem na celkovém prodeji se do roku 2035 vyšplhá na 50 z nynějších pěti procent.