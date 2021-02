Fenomén Toyota. V krizi neohroženě jede, teď staví město budoucnosti

Čtenář Jiří si vyhlédl pro rozrůstající se rodinu osobní dodávku z produkce francouzského PSA, prodávají je jako Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer a Opel Zafira. Když oslovil prodejce Opelu s tím, že by ho chtěl objednat, poslali ho ke kolegům od Toyoty. Japonská automobilka totiž na základě partnerství s PSA nabízí svou verzi stejné dodávky, nosí zavedené jméno Proace. A proč nechtěl prodejce Opelu vydělat? On by chtěl, jenže „emise“.



Šílenství kolem snižování emisí C0 2 vypouštěných auty už dávno udělalo z autoprůmyslu obor, kde rozhodně neplatí pravidla volného trhu. A protože velké až devítimístné auto vypouští emisí víc než by si bruselští představovali, snaží se automobilky taková auta zákazníkům neprodávat (čtěte zde).

Kromě čistě elektrických automobilek, jako je Tesla, má emisní disciplinu nejvyšší právě Toyota. Prodává obrovské množství hybridů, aut s pohonem, kvůli kterému si z ní před dvaceti lety ostatní utahovali. Jenže, kdo se směje naposled...

A tak prodeje nízkoemisních benzinoelektrických toyot válcují všechno. Automobilce ostatní závidí. Ta emisní bilanci neřeší, prodává a roste. Vždyť byla v Česku v minulém roce v určitých chvílích čtvrtým největším prodejcem nových aut. A za Jiřího Proace si připíše další čárku.

Na šťastné vlně

A protože úspěch má často efekt sněhové koule, nabalují se další. Malý, loni uvedený yaris se prodává tak, jak to snad ani automobilka nečekala. V lednu se stal nejprodávanějším autem Evropy s osmnácti tisíci prodanými kusy.

Toyota kdysi učila vyrábět auta, její procesy výroby převzala většina automobilek světa, pojmy jako kanban, kaizen nebo lean manufacturing jsou dnes v učebnicích. Porsche pomohli zorganizovat výrobu, když bylo nad propastí. Jak inženýři Toyoty zachraňovali Porsche, čtěte zde.

Značka je symbolem efektivity. S koncernem VW se přetahuje o titul největšího výrobce aut světa. Jenže u VW potřebují na výrobu deseti milionů aut ročně 670 tisíc zaměstnanců, Toyota 370 tisíc. Pravda, nikdo pořádně neví, jak to kdo počítá a vykazuje, ale tak markantní rozdíl bije do očí.

Byly doby, kdy jste mohli Toyotu nařknout z nedostatku emocí. To už roky neplatí. Snad i proto, že má v čele frajera v podobě Akia Toyody, autíčkáře tělem i duší. Kdo sleduje závody na Nürburgringu, zná ho pod pseudonymem Mr. Morizo v kokpitu vytrvalostního speciálu odvozeného z modelu Supra. Toyoda nově vyvíjená auta osobně projíždí a konzultuje jejich nastavení, opravdu přínosně, ne jen naoko před fotografy.



Dalším důkazem, že v Toyotě věci fungují, je aktuální patálie kolem celosvětového nedostatku čipů pro výrobu aut. Analytici IHS Market zjistili, že jedině Toyota je v době, kdy automobilky houfně ruší směny a posílají montéry domů, protože není z čeho vyrábět, relativně v klidu. Má zásobu čipů ve skladech na čtyři měsíce dopředu.

Představení Lexusu IS s pětilitrovým atmosferickým osmiválcem (pravda, ne do Evropy) je jen další střípek do obrazu Toyoty, která si i v dnešní (nejen coronou) vykloubené době může dovolit doslova cokoliv. To, že zuřivý sedan své luxusní značky představila den předtím, než Mercedes oficiálně oznámil, že svou třídu C (přímý konkurent ISa, pravda, Mercedes prodá céček mnohem víc) vybaví v nové generaci jen čtyřválci, nemusí být náhoda, spíš popíchnutí. Emise velkých motorů jednoduše automobilka rozpočítá mezi desetitisíce hybridních yarisů a priusů, kterým v útrobách bzučí elektromotory.

Město budoucnosti

Že Toyota asi opravdu funguje v mnoha ohledech jinak než ostatní, naznačila tento týden. V době škrtů a obav z budoucnosti zahájila projekt prototypového města budoucnosti Woven City představený před rokem. Tehdy laboratoř pro výzkum a testování technologií ukázala jen v prezentacích. A v úterý 23. února 2021 poklepali na základní kámen.

„Woven City bude praktickou ukázkou přístupu k rozvoji komunity se zaměřením na potřeby člověka. Projekt představuje jeden z pilířů transformace Toyoty z výrobce automobilů na firmu poskytující služby mobility,“ popisuje automobilka projekt, který roste v Susono City v prefektuře Šizuoka.

Cílem projektu je vznik nových technologií v reálném prostředí napříč odvětvími, jako jsou autonomní řízení, osobní mobilita, robotika nebo umělá inteligence. Očekává se, že projekt prototypového města budoucnosti s plně propojenými systémy infrastruktury přinese příležitosti firmám a výzkumným subjektům z celého světa.

Ve městě Woven City se budou nacházet tři typy ulic propojených na úrovni terénu. Jeden vyhrazený pro autonomní řízení, druhý pro chodce a třetí pro chodce s vozidly pro osobní mobilitu, tedy koloběžky a další přibližovadla. Ve městě se plánuje i jedna podzemní silnice pro přepravu zboží.

„Zpočátku zde bude žít asi 360 obyvatel, převážně z řad seniorů, rodin s dětmi a výzkumníků. Počítá se s postupným růstem až na více než 2 000 lidí včetně zaměstnanců Toyoty,“ popisuje mluvčí českého zastoupení značky Jitka Jechová.

Woven City bude stát v místech, kde se psala historie závodu Higashi-Fuji a automobilka zde vyráběla toyoty 53 let.