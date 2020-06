Poklady za stamiliony v Brně: superstar z Chropyně vítězí na celém světě

Tři okřídlené mercedesy, kterým se přezdívá „svatá trojice“. Závodní cesťák Delahaye, jehož volant třímal v rukou Louis Chiron. A druhý, který vyhrál Rallye Monte Carlo. A konečně unikátní Talbot Lago, který sbírá ocenění na nejprestižnějších světových veteránských soutěžích elegance.

Za touto konstelací, jejíž hodnota míří do řádů stamilionů, nemusíte cestovat do Goodwoodu nebo k italskému jezeru Como na prestižní přehlídky, které letos kvůli koronaviru zrušili. Stavte se v sobotu na brněnské výstaviště, hvězdná sestava automobilových perel může světovým „concours d´elegance“ s přehledem konkurovat.

Talbot, který přijel do Chropyně v krabičkách

Největším klenotem, který vyčnívá nad ostatní auta, je Talbot Lago T26 Grand Sport. Jeden z devětadvaceti vyrobených exemplářů s jedinečnou aerodynamickou karoserií od karosárny Figoni & Falaschi a „kyklopím“ světlem koupili František a Robert Kudelovi, jinak majitelé Chropyňských strojíren, v roce 2015. Auto získali od vdovy po sběrateli Johnu Lockovi a museli pro něj až do Kalifornie. A ještě k němu koupili druhý vůz stejné značky, to byla podmínka.

Auto stálo od roku 1960, kdy jej Locke koupil jako havarované. Betty Locková se po manželově smrti pustila do renovace, ale neměla prostředky na to, aby ji dokončila. Proto auto nabídla k prodeji. Do Chropyně se vůz dostal zabalený v několika bednách a – jak vzpomíná František Kudela – v třiasedmdesáti malých krabičkách.

Precizní renovace trvala tři roky a v roce 2018 se vůz představil rovnou na jedné z nejprestižnějších světových přehlídek elegance v Pebble Beach v Kalifornii. Dvojice továrníků z Chropyně dosáhla neuvěřitelného – jejich Talbot, který renovovali ve vlastní dílně, vyhrál svoji kategorii poválečných cestovních aut a celkově skončil v nejlepší trojici.



Drama při cestě: poškození opravila spediční firma

A to i přesto, že jej po cestě poškodili, jak vzpomínal František Kudela předloni pro časopis Motor Journal: „Při překládání v Anglii došlo ke kolizi. Poškodili zadní ozdobnou lištu, o čemž nás okamžitě informovali. Na vlastní náklady lištu v nejlepší renovátorské dílně v Anglii opravili, nově nachromovali a letadlem poslali do Ameriky, kam zatím dorazilo auto lodí.“ Jenže opravená lišta neseděla úplně přesně a v takto prestižní soutěži jde i o ty nejmenší detaily. Kudelovi incident oznámili porotě a ta kývla na to, že k tomuto nedostatku nebude při hodnocení přihlížet.

Precizně zrenovované auto se o rok později představilo na další prestižní soutěži ve francouzském Chantilly a také v Oxfordshiru. Pokaždé vyhrálo.

Vítěz Monte Carla a utajený testovací vůz

Další dva extrémně zajímavé vozy pocházejí ze sbírky Auto Veteran Company. Oba nesou značku Delahaye, prestižní francouzské automobilky, jejíž historie sahala až do roku 1894. A oba mají velmi zajímavou závodní historii.

Jedinečný Delahaye s karoserií Antem se zúčastnil Rallye Monte Carlo v roce 1953. Auto je zachované v původnímstavu bez renovace.

Starší z nich – typ 175 z roku 1950 – byl jedním z posledních majestátních modelů francouzské značky. Na objednávku závodníka Jeana Trevouxe jej vytvořil Rocco Motto, významný italský karosář, který mimochodem navrhoval karoserii i pro první Ferrari. Auto má závodní motor, který značka nasadila v roce 1949 v Le Mans, „bouda“ je celá z hliníku. Jean Trevoux s Rogerem Crovettem s vozem startovali poprvé v Monte Carlu v roce 1951 a hned zvítězili. Pak vůz putoval do Spojených států, kde se jeho volantu chopil Louis Chiron a vyjel na trať závodu Carrera Panamericana. Auto je výjimečné tím, že je v původním stavu.

Druhý Delahaye 235 karosoval francouzský karosář Jean Antem a auto startovalo na Rallye Monte Carlo v roce 1953. Mělo tajný úkol – otestovat v náročných podmínkách novou konstrukci pneumatik Dunlop. Vůz rallye dokončil a po závodě jej prodali soukromníkovi. Ten jej přeprodal v roce 1958 do Spojených států. Vůz pak zůstal v majetku jedné rodiny až donedávna a byl považován za ztracený. I v tomto případě jde u auto v unikátním stavu, které nikdy neprošlo renovací a přitom je plně funkční.

Svatá trojice má pohnutou českou minulost

Jen tři modely v dějinách německé automobilky Mercedes Benz měly dveře otevírající se nahoru. Všechny tři cíleně získal zlínský sběratel Ladislav Samohýl, který je takto pohromadě vystavuje jen úplně výjimečně.

Prvním „okřídleným“ modelem je 300 SL z padesátých let – legendární „racek“ neboli Gullwing. Auto dnes patří k nejikoničtějším sportovním autům v dějinách a jeho cena je astronomická, i když se vyrobilo relativně hodně exemplářů – když započítáme i otevřenou verzi, sjelo do roku 1962 z výrobní linky 3 258 vozů. Zlatý exemplář, který se v Brně představí, je jedním z posledních vyrobených kupé. Raritní je celohliníkovou rychlostní skříní, která se montovala právě až na konci výroby.

Jen tři automobily v historii automobilky Mercedes-Benz mají zvedací dveře. Říká se jim svatá trojice. Vidět je na jednom místě je naprostá rarita.

Podruhé Mercedes namontoval křídla na svůj vůz v roce 2003, kdy se představil supersport SLR AMG. Na vývoji se podílela automobilka McLaren, která tehdy s Mercedesem spolupracovala ve formuli 1. Vůz je poctou stejnojmennému závodnímu autu z 50. let, se kterým dominoval závodům třeba Stirling Moss. Základní karosářskou variantou bylo kupé, auto se ale dalo koupit i jako roadster a závodní verze GT. Ve všech modifikacích se vyrobilo 2 157 kusů, v limitované edici dokonce vznikla i verze SLR Stirling Moss, která nemá čelní sklo, tak jako jej neměl závodní vůz britského jezdce, když s ním v roce 1955 ovládl společně s Denisem Jenkinsem Mille Miglia.

Milovaný Řepkův vůz zarostlý kopřivami

Stříbrný exemplář, který se v Brně představí, má zajímavou českou stopu. Auto si v roce 2009 koupil Tomáš Řepka. Dal za něj tehdy čtrnáct a půl milionu korun. V roce 2010 půjčil auto na focení kalendáře. Pózovala u něj modelka Vlaďka Erbová a právě tehdy mezi budoucími manželi přeskočila jiskra.

Fotbalový bouřlivák si auto dlouho neužil, po půl roce mu jej zabavil stát. Údajně proto, že fotky vozu viděl jakýsi šejk a tvrdil, že jde o exemplář, který mu byl ukraden. Auto skončilo v soudní úschově na štěrkovém plácku a na dešti. Za pár let doslova zarostlo kopřivami. Fotky zuboženého auta tehdy putovaly mezi automobilovými fanoušky jako příklad toho, jak se stát chová ke „svému“ majetku.

Zhruba v době, kdy Řepka skončil poprvé ve vazbě, putovalo auto do veřejné dražby. Vyvolávací cena byla 7 milionů, v dražbě nakonec uspěl právě Ladislav Samohýl, který dal vůz s dalšími obrovskými náklady do pořádku. Auto má i díky své pohnuté historii najeto jen 20 tisíc kilometrů.

Posledním do trojice okřídlených mercedesů je model SLS AMG. Automobilka jím složila poctu právě tradici „racků“ v roce 2010. Na vývoji luxusního a superrychlého GT se podílel i tehdejší tovární jezdec F1 David Coulthard. Jak jezdí čtěte zde.