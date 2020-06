Pojišťovny zatím tápou, jak na elektromobily. Jisté je, že to bude drahé

Odhaduje se, že v roce 2030 by na světových silnicích mohlo jezdit až 100 milionů elektrických aut. Teď je to jen něco kolem 7 milionů. A pojišťovny musí řešit, jak se k nim v oblasti svého podnikání postavit.



Pojišťovna Allianz vydala zprávu Allianz Global Corporate & Specialty, kde v části zvané R-EV-OLUTION tvrdí, že v oblasti elektromobilů není jasně daná zodpovědnost za samotný produkt a za množství environmentálních a provozních rizik, kterými jsou hlavně bezpečnost a spolehlivost. „Budoucnost dopravy je jasně elektrická, ale přechod z fosilních paliv nebude snadný a povede k zásadní změně rizika pro výrobce automobilů, dodavatele i pojišťovny,“ říká studie. „Přestože je pojištění motorových vozidel pro elektromobily dobře zavedeno, z pohledu pojištění odpovědnosti za škodu existují rizika a výzvy. Je třeba je řešit.“

Allianz upozorňuje především na to, že v elektromobilech se kombinují technologie z jiných odvětví a používají se pro nové účely, což může přinést riziko závad a problémů s výkonem. Testy provedené Technologickým střediskem Allianz (AZT) ukázaly, že vysokonapěťové komponenty elektrických automobilů jsou dobře chráněné a při většině nehod nebudou zasaženy.

Přesto náklady na opravy elektromobilů jsou v průměru vyšší než u konvenčních vozidel. „Pokud je třeba baterii vyměnit, je auto v podstatě bezcenné. K vyšším nákladům na opravy přispívá také nízký průměrný věk elektrických vozidel a skutečnost, že majitelé je mohou chodit opravovat pouze do značkových servisů,“ uvedl v zprávě Carsten Reinkemeye z AZT.

Další věcí, na kterou Allianz upozornila, jsou požáry. Neexistuje zatím žádná studie, která by dokazovala, že elektromobily hoří častěji než konvenční vozidla. Ovšem existují aspekty technologie, které by mohly představovat zvýšená bezpečnostní rizika, jako třeba vzplanutí jednoho segmentu baterie, které jako řetězová reakce přeskočí na další části. Navíc požár elektromobilu se hasí i 24 hodin, což samozřejmě zvyšuje pojistné náklady. Na lepší analýzu ale zatím neexistuje dostatečně velký počet požárů, aby měl statisticky vypovídající hodnotu (více o hašení požárů elektromobilů čtěte zde).

V neposlední řadě Allianz píše, že není dostatečně jasné, kdo má zodpovědnost za baterii. Životnost se obvykle uvádí na 8 až 10 let, při častém rychlonabíjení se zkracuje. „Kdo v takovém případě nese zodpovědnost?“ ptá se Allianz. Výrobce auta, nebo dodavatel baterie? To je pro pojišťovnu důležité. Životnost baterie snižuje i to, v jakém prostředí je auto používáno. Baterie je sice z velké míry chráněná proti vnějším teplotním vlivům, údaje z jedné americké studie však ukazují, že kapacita baterie u elektromobilu se snižuje rychleji v severněji položených státech s chladnějším klimatem.

I českým pojišťovnám zatím chybějí údaje pro stanovení přesné strategie, jak dlouhodobě nastavit ceny pojištění elektrických aut. „Do výpočtu pojistného za povinné ručení vstupuje mnoho proměnných,“ komentuje pro iDNES.cz mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. „Zásadní vliv na cenu povinného ručení mají další vstupní parametry jako např. bonus či malus klienta, roční nájezd kilometrů, region aj. V případě elektromobilů je možné očekávat vývoj a rozdílné postupy pro stanovení pojistného. Zpočátku budou odvislé od průzkumu ceny oprav a náhradních dílů, a postupně i od zkušeností s likvidacemi konkrétních pojistných událostí.“

S tím souhlasí i Jan Marek z Generali České pojišťovny: „Situace kolem elektromobilů se postupně s jejich rostoucími počty na českých silnicích začíná jasněji vykreslovat. Co už na základě praxe, ale i zkušeností našich kolegů z evropských zemí, víme, je, že kvůli složitějším technologiím jsou u nich škody výrazně vyšší než u klasického automobilu. Je to dáno i tím, že elektromobily se pohybují hlavně ve městech, kde možnost mnohdy bleskové akcelerace dostává řidiče a jejich auta do poměrně složitých situací, následky nehod tak bývají větší právě kvůli tomu, že se stávají ve vyšší rychlosti. Proto z čistě matematického pohledu by naopak pojistné elektromobilů mělo být spíše vyšší než u vozidel s konvenčním pohonem. Nechceme negativně ovlivňovat tento segment vozidel s ohledem na jejich ekologický přínos (hlavně) ve městech, proto u nich držíme standardní sazby.“

Třetí velká pojišťovna na českém trhu, Kooperativa, situaci také sleduje, ale vzhledem ke stále nízkému počtu elektromobilů na českých silnicích nemá k detailní analýze dostatek dat. „Kromě uvedených vyšších nákladů na zásah hasičů předpokládáme rovněž vyšší náklady na opravy vozidel po nehodě, kdy je technologie opravy složitější, delší, a tedy i dražší (nutnost „bezpečnostního“ odstavení vozu před započetím opravy, nutnost výměny celé bateriové sady, apod.). To by se v budoucnu mohlo projevit i v sazbách pojištění takových vozidel. Obecně platí, že vybrané pojistné musí být postačující k tomu, aby z něj byly uhrazeny veškeré náklady související se škodou,“ dodává mluvčí Kooperativy Milan Káňa.