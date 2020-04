Hasiči chtějí přísnější pravidla pro parkování elektromobilů v podzemních garážích

| Vanmorgen begon er een elektrische auto in een showroom te roken. Door snel handelen van de medewerkers van de garage en de brandweer werd de auto naar buiten gereden. Omdat het een elektrische auto is, was inventief handelen nodig. De auto is in een bak met water ondergedompeld, omdat blussen op de 'normale' manier bij deze auto's lastig is. De komende 24 uur blijft de auto in de waterbak staan.