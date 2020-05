Autofotka týdne: Crashtest ukazuje, na co musí myslet konstruktér elektroaut

Polestar zdůrazňuje hned několik prvenství „dvojky“: má být vůbec prvním plně elektrickým vozem skupiny Volvo, který prošel crashtestem, a také prvním modelem s airbagem mezi předními sedadly. Dojmy z představení Polestaru 2 na ženevském autosalonu v roce 2019 čtěte zde.



Šéf značky, designér Thomas Ingenlath, který zanechal za svou bohatou kariéru mimo jiné hlubokou stopu v Mladé Boleslavi (kromě české manželky se může pochlubit také designem škodovek Yeti, Roomster nebo druhé generace Octavie) zdůrazňuje propojení Polestaru s Volvem, které staví na reputaci nezničitelných superbezpečných vozů. „Vozy Polestar proto budou jedny z nejbezpečnějších na světě a jsme na to opravdu hrdí,“ naparuje se.

U elektromobilů je zásadní ochrana trakčního akumulátoru. U Polestaru jej uzavřeli do tuhého hliníkového boxu, který je zakomponován do podlahy vozu. Kromě toho, že je tak baterie chráněna, také zvyšuje tuhost karoserie. Toto řešení napomohlo odrušení určitých frekvencí vibrací a tím snížení zátěže na posádku. Disciplíně odtlumení různých hluků, vibrací a rázů se nyní do detailu věnuje čínský majitel Volva a Polestaru, koncern Geely (podrobnosti čtěte zde).



V případě nehody se baterie automaticky odpojí od zbytku systému vozidla. Polestar 2 má navíc systém pojmenovaný „SPOC Block“ (Severe Partial Offset Crash), to je hliníkový deflektor umístěný na spodní hraně protipožární přepážky mezi přídí vozu a kabinou, který má zabránit v případě nehody proniknutí kola a dalších částí do interiéru a k balíku baterií.

Protože v přední části vozu chybí klasický spalovací motor, který v případě čelního střetu zachytí část energie, je tato partie uzpůsobena tak, aby ochránila posádku a akumulátor, Polestar vysloveně zmiňuje ochranu při nárazu na sloup, což je velmi kritická varianta nehody.

Polestar 2 je také vybaven novým typem airbagu umístěném v předních sedačkách, který se nafukuje směrem do středu vozu. Chránit má přední pasažéry v případě bočního nárazu před tím, aby se navzájem „potloukli“.

Polestar představil v roce 2017 model 1. Hybridní GT s výkonem přes šest set koní a 1000 kroutícími newtonmetry vzniklo v limitované edici. Po

Polestaru 2 se chystá ještě model 3, což bude opět elektrické SUV.