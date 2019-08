Češi na nová auta nemají. Limitem je 200 tisíc, kde je nabídka minimální

V příštích třech letech o změně auta uvažuje 35 procent Čechů, desetina jej ale nechce vlastnit. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury Behavio mezi 1000 respondenty pro společnost Driveto, která nabízí dlouhodobý pronájem automobilů.

Celkem 77 procent lidí si své poslední auto pořídilo z vlastních úspor a 23 procent využilo úvěr nebo jiné možnosti financování. Okolo tří procent se rozhodlo pro krátkodobý nebo dlouhodobý operativní leasing. „Při volbě operativního leasingu je hlavním benefitem absence starostí o vůz, možnost kdykoliv zrušit smlouvu a také možnost výhodně auto odkoupit,“ uvedl Adam Szabó, výkonný ředitel Driveto.

Při výběru vozu hraje hlavní roli jistota ohledně minulosti auta, která je klíčová pro 50 procent lidí a důležitá pro dalších 41 procent. Zkušební jízdu vyžaduje 91 procento lidí. Pro dvě třetiny lidí je důležité auto vlastnit.

Zhruba 30 procent řidičů mělo dopředu vybranou konkrétní značku, 35 procent se rozhodovalo mezi několika značkami. Přibližně 29 procent si pořídilo značku Škoda, po devíti procentech pak Ford nebo Volkswagen. Pro majitele škodovek byl výběr značky klíčový a důležitá je i pro lidi s Volkswagenem a Fordem. Naopak lidé jezdící s Renaultem říkají, že důležitá není.

Téměř třetina lidí si pořídila auto v bazaru a 31 procent u autorizovaného dealera, 17 procent od známého a 15 procent na inzerát. Čtvrtina lidí za auto zaplatila od 80 000 do 110 000 Kč a stejný podíl pak přes 290 000 Kč. Méně než 50 000 za poslední auto vydala pětina lidí.

Téměř každý den usedne za volant 61 procent tuzemských řidičů a stejný podíl využívá jeden vůz. Každodenně jezdí hlavně lidé s vyšším příjmem. Ženy a lidé s příjmem do 10 000 korun jsou častěji svátečními řidiči.

Češi na nová auta nemají

Česká republika je členem Evropské unie patnáct let, a právě tak staré je podle statistik průměrné auto jezdící po tuzemských silnicích. ČR vstoupila do EU 1. května 2004, pro zjednodušení statistik ovšem budeme počítat celý rok 2004. Od té doby do konce roku 2018 u nás bylo registrováno celkem 2 712 152 nových aut. Naopak ojetých vozů dorazilo od roku 2004 do ČR o 600 tisíc víc, tedy přesně 2 327 443.

Prodeje nových aut v ČR klesají. Za sedm měsíců letošního roku byl trh nových aut stále v mínusu, když proti loňsku klesl o devět procent na 150 314 automobilů.

Podle expertů na trh s ojetými vozy se také potvrzuje stagnace dovozu aut ze zahraničí. „Od začátku letošního roku se do České republiky dovezlo ze zahraničí téměř o 2500 ojetých aut méně než za první pololetí loňského roku,“ uvádí AAA Auto.

Průměrné stáří dovážených ojetin je kolem deseti let. Podíl vozidel starších deseti let je podle Svazu dovozců automobilů přes 50 procent.

Průměrná cena ojetých vozů v Česku se v letošním prvním čtvrtletí podle údajů společnosti Cebia zvýšila na průměrných 228 900 Kč.

„Již delší dobu pozorujeme odklon zákazníků od zahraničních ojetin,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, podle kterého se zákazníci začínají orientovat na mladší ojetiny s českým původem, u kterých je jasně doložená historie.

5,9 milionů aut v ČR Počet registrovaných vozidel v ČR poprvé překročil hranici 8 milionů, uvádí Svaz dovozců automobilů. „Vozový park osobních automobilů v polovině roku 2019 dosáhl 5 909 404 ks, což je meziroční nárůst 186 tisíc ks. Jejich průměrné stáří se meziročně zvýšilo o 0,19 roku na aktuálních 14,82 roku,“ vyplývá ze statistik. Celkově je v registru silničních vozidel 8 059 156 vozidel všech kategorií, jejich průměrné stáří je 17,78 roku, upřesňuje Svaz dovozců automobilů.

Podle studie Ředitelství silnic a dálnic z roku 2015 je průměrné stáří osobních aut, která reálně jezdí po silnicích, něco přes osm let.

Vysoký průměrný věk vozového parku znamená, že nákup nových aut (která v Česku zůstanou) neovlivní průměrný věk tolik jako dovoz a vývoz ojetin a každoroční stárnutí těch milionů aut, která už v Česku jsou. Z republiky putují ven mladá, jedno až dvouletá auta (vrácené firemní leasingy a podobně) a ta stará tu zůstávají.

Češi jezdí starými auty, protože na mladší jednoduše nemají. Ekonomika i mzdy v tuzemsku rostou, ale většina lidí zatím na nové auto prostě nemá. Reálný pracující, se svými 30 až 40 procenty mzdy v porovnání s vyspělejšími zeměmi EU, nemá přílišný prostor, aby své vozidlo mohl omladit, a ještě tak činit pravidelně. Náklady na vlastnictví auta tvoří po nákladech na bydlení druhou nejvyšší položku rodinného rozpočtu.

Podle Driveto se při koupi vozu vešlo do 200 tisíc korun 65 procent motoristů, pod tuto hranici se aktuálně vejde z nových aut jen nabídka Dacie. Do 230 tisíc korun, což je průměrná cena ojetých aut kupovaných v českých bazarech, se vejdou navíc ještě mikro a miniauta jako Kia Picanto, Fiat Panda nebo Citroën C3; Škoda Citigo je k mání už jen ze skladových zásob, příští rok jí nahradí elektrické provedení za půlmilion.