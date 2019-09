O sto tisíc lepší ceed. Novinka ze Žiliny vypadá mnohem honosněji

Za tři generace si ceed vypracoval renomé. Poctivě postavené auto kategorie Golfu přesně podle chutí Evropanů, bez výstřelků, s do detailu vypracovaným zadáním, které svědomitě plní.

Xceed jako čtvrtá karosářská verze vybočuje ze zavedených pořádků třetí generace modelu, který v Evropě tuto korejskou automobilku „udělal“. Je to učebnicový příklad crossoveru dnešní doby: přikrčená, velmi dynamická silueta, pohon jen předních kol, sportovní fleur, dávka luxusu a moderní technika.

I když mechanika pochází ze Ceedu, včetně základu skeletu karoserie, vytvarovali z něj úplně jiné auto. Působí mnohem větším a mohutnějším dojmem, než jaké ve skutečnosti je.

Na crossover, který má ovšem podvozek dokonce výš než Sportage (světlá výška XCeedu je 18 cm), což je klasické SUV v nabídce Kie, je novinka vyráběná v Žilině nezvykle nízká. Přikrčená silueta s hodně skloněnými předními i zadními sloupky z něj dělá šelmu. Oblou přídí s členitými světly a kupátkovitě zakončenou střechou v mnohém připomíná obdivované crossovery nóbl značky Infiniti, která to v Evropě postupně balí.

Ať v tradiční červené, líbivé modré nebo vesele zářivé žluté, vždy vypadá XCeed noblesně a draze. Zajímavé je srovnání s čerstvou nabídkou Škodovky: když její Scala začíná na 370 tisících, což je podobně jako za pětidveřový Ceed, měla by být novinka Korejců konkurentem Škody Kamiq. Jenže za toho se oproti Scale připlácí deset tisíc, to XCeed atakuje cenovkou Škodu Karoq (491 tisíc), jež patří v hierarchii české značky spíš k Octavii.

Základní cena Xceedu je 484 980 Kč, tedy o 100 tisíc více než v případě klasického hatchbacku se stejným motorem. Nejlevnější hatchback Korejců je ještě o pětadvacet tisíc levnější, protože může mít pod kapotou stokoňovou atmosferickou 1,4, to Xceed už začíná rovnou u 120koňového turbomotoru.

A to vlastně nejlépe ilustruje zacílení XCeedu, sice nenabídne pohon všech kol, ale míří prostě výš, možná ještě nad dosavadní vrchol nabídky řady Ceed, kterým je prďácký kombík Shooting Brake.

V základním provední má XCeed full LED přední lampy, to je výbava navíc oproti stejné výbavě hatchbacku. A když pořídíte verzi s online připojeným infotainmentem, máte na sedm let data zdarma, stejně dlouho trvá u Kie už tradičně i záruka.

XCeed je vlastně podobný případ jako všechny „skautské“ deriváty Octavií, Fordu Focus (provedení Active) nebo třeba Subaru (Impreza/XV). Jenže ty se omezují na doplnění výchozí karoserie o různé trekkingové doplňky, plasty, případně větší kola. To XCeed svůj původ úzkostlivě tají, má větší a úplně jiný kabát. Z hatchbacku převzal jen přední dveře a zrcátka.

Nabízí se otázka, jestli XCeed nebude ubírat zákazníky Kii Sportage ve variantě s pohonem předních kol. U Kie si myslí, že ne, i přesto, že předokolky tvoří třeba v Česku většinu prodejů Sportage. Chodí si pro ní prý ti, kdo chtějí opravdové SUV, ne městský crossover. Kia je totiž jedna z mála, kdo tyto dvě kategorie důsledně odděluje.

Nízká, prostorná

Střecha je vlastně docela nízko, kabinu ovšem dokázali vymyslet tak, že působí vzdušně, jak to chtějí kupci SUV a z nich odvozených crossoverů.

Sedí se o čtyři a půl centimetru výš než v obyčejném ceedu, ale stále je to vybalancované tak, aby se dobře nastupovalo, z auta byl dobrý výhled nad provozem a seděli jste s nohama dopředu a ne jak na židli, jako v klasických SUV. Všechno dokazuje, že tady se opravdu hrálo o milimetry.

Střecha je hodně klenutá, takže nejvíc místa je nad hlavami těch vpředu, dospělým vzadu už se blíží k temeni. Kabina je hezky široká. Dojem crossoverovité robustnosti podporuje vysoká přístrojovka s hodně plochým středovým panelem.

Super pohodlné a šikovně tvarované jsou sedačky, které ve speciální edici k 75. výročí automobilky mohou mít v kožené variantě žluté kosočtvercové prošívání.

Z místa řidiče moc nevíte, kde přesně boubelatý čumák a boky končí, dozadu je vidět mizerně kvůli malému oknu. Za jízdy tak oceníte hlídače mrtvého úhlu a při parkování senzory a kamery.

V nabídce crossoverů Kie patří mezi malý Stonic a SUV Sportage, XCeed však na pohled vypadá díky dynamickým proporcím s přikrčenou střechou větší.

S délkou 4395 mm, šířkou 1826 mm a výškou 1495 mm je XCeed přesně uprostřed mezi hatchbackem ceedu (o 85 mm kratším) a Sportagí (delší o 90 mm), což je SUV bestseller značky.

S nejvyšším bodem střechy ve výšce 1490 mm je zároveň o 43 mm vyšší než Ceed a o 155 mm nižší než Sportage, to znamená stále ještě relativně nízké těžiště a zároveň vyvýšenou polohu za volantem.

Zatímco rozvor zůstal stejný jako u ostatních ceedů (2650 mm), přední a zadní převis XCeedu se oproti pětidveřovému hatchbacku zvětšil o 25 mm (na 905 mm), resp. 60 mm (na 840 mm). Poloha sedadel je zvýšena o 42 mm oproti konvenčním variantám.

Podvozek je oproti hatchbacku o 37 mm vyšší, dva centimetry přidaly delší pružiny, zbytek vyšší profil pneumatik. Základní provedení má šestnáctipalcové ráfky, vyšší osmnáctipalcové, sedmnáctky vůbec nejsou homologované. Kromě výbavy má velikost ráfků souvislost s motorizací, protože s výkonnějšími motory jsou spojené větší brzdy.

Pod dynamicky se svažující oblinou zádi je kufr s velmi slušným 426litrovým objemem. To znamená, že je o 31 litrů větší než u základního hatchbackového ceedu. Je hluboký, s vysokou nákladovou hranou a nízký pod roletkou. Nákladový otvor je vcelku úzký, ukládání kočárku bude znamenat možná trochu manévrování.

Obrovsky efektní je velký širokoúhlý 10,25palcový displej infotainmentu. Všechno je jasné, srozumitelné, přehledné. Navigace je sice graficky působivá, ale zasloužila by trochu péče klasického grafika a ergonoma, kteří by reálně zhodnotili, co řidič potřebuje opravdu vidět při jízdě podle navigace na prvním místě a co je jen efektní libůstka. Navigování v ulicích měst nebo zauzlovaných dálničních kříženích by mohlo být srozumitelnější.

Zklamáním je prozatím příplatkový displej nahrazující budíky pod volantem. Rozlišení, velikost, grafiku má hezkou. Moc toho však nepředvede - ani různé varianty rozvržení, personalizaci a co nejhůř, nenabídne ani zobrazení mapy, ukazuje jen následný navigační pokyn šipkou. Lidé od Kie se ovšem dušují, že se pracuje na nápravě, postupně se bude variabilita displeje vylepšovat. A informace „pod rukou“: digitální přístrojový štít dostanou brzy také ostatní ceedy.

Měkký podvozek, více odhlučnění

Dost filozofování, jak vlastně jezdí? Hlavně pohodlně. A vlastně dost SUVčkovitě. Ladiči podvozku použili schválně hodně měkké pružiny a tlumiče, které ztuhnou až při velkém stlačení. XCeed tak měkce tlumí nerovnosti, v obřích lavorech díky hydraulickým dorazům tlumičů nezakopává a houpavě je překoná. V oblouku se dost nakloní, na retardéru zhoupne. Má to však jednu nevýhodu, za jízdy karoserie neustále pracuje - skoro pořád se hýbe do stran nebo odpředu dozadu. Jsou to jemné pohyby, vnímají to jen soustředěné povahy. Na rozvlněné silnici, zvrásněné roletě nebo dlažebních kostkách cítíte v pozadí a v rukách na volantu jemné vibrace. Nic tragického, jen to možná tolik neladí s tou tolik dynamickou a emocemi nabitou vizáží.

Přes výraznější náklony drží v zatáčkách a měkčí ladění podvozku xceed stopu výborně. Řízení sice není zrovna vzor citlivosti a komunikativnosti, ale chování v zatáčkách je předvídatelné, jisté.

Velkým posunem je mnohem lepší odhlučnění než u základních ceedů. Zadní náprava, kterou u hatchbacku posádka dost vnímá, tu je neslyšná. Konstruktéři přidali tlumící materiály do podlahy, střechy, sloupků karoserie i k zadní víceprvkové nápravě.

Co vybrat pod kapotu? Asi nejlepší volbou by byl turbodiesel 1,6 litru, možná trochu nedoceněný motor je tichý, pružný, na rozjezdu a při předjíždění díky dostatku newtonmetrů svižný s 5,5litrovou spotřebou. Jenže nafťákům v menších autech dnešní doba nepřeje. A XCeed je přesně ten hraniční případ, u kterého je těžké říci, jestli už je to SUV, které si diesel téměř bezvýhradně zaslouží.

Turbobenzinové motory jsou v nabídce tři. Litr jsme zatím nezkusili. Víc než dvousetkoňová šestnáctistovka nás nepřesvědčila. Nejvíc se líbila 1,4, která má být podle očekávání také nejprodávanějším motorem. U jedna-šestky je potíž v tom, že je „na spodku“ letargická, kolem třech a půl tisíce otáček freneticky zabere, aby pak už má hlavně vyhlazenou charakteristiku. Takže když se chcete razantněji svézt, máte asi tak tisíciotáčkové pásmo, kde najdete sílu a nebude vás otravovat řev vytočeného motoru, který toho nahoře moc nepředvede.

Čtrnáctistovka má sice o padesátku koní míň, ale má jen o 23 Nm nižší točivý moment. V nízkých otáčkách jede subjektivně líp než „šestnáctka“. Spotřebou kolem sedmi a půl litru jsou si oba motory podobné.

Vzhledem k nátuře vozu se ke všem motorům hodí víc automat než manuál. Dvouspojkové sedmistupňové automaty (za 40 tisíc příplatku) stejně jako šestistupňové manuály fungují spolehlivě.

XCeed bude Kia vyrábět v Žilině společně se sportagí a ostatními ceedy, na výrobní lince vystřídá malé MPV Venga, jehož výroba skončila letos v dubnu. První auta dorazí do Česka v průběhu září.

Na konci roku 2020 dorazí elektrifikované verze. Kombík a XCeed ještě dorazí v plug-in hybridní verzi s šedesátikilometrovým elektrickým dojezdem.