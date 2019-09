KOMENTÁŘ: Z autosalonu ve Frankfurtu zbyla jen ohlodaná kost

Psali jsme to už před dvěma lety, jenže to ještě bylo výstaviště jakžtakž zaplněné a chybělo jen pár automobilek. Tentokrát jen pár automobilek dorazilo. Vlastně jen ty německé nebo patřící německému koncernu VW, dvě britské, pak jedna francouzská, jedna korejská a jedna japonská. Zbytek raději zůstal doma – ušetří stamiliony za účast, které raději vrazí do efektivnější propagace. Čínské firmy zase dorazily osondovat terén, aby zjistily, že v Evropě to na extra výdělek z prodeje aut rozhodně nevypadá.



Německá kancléřka Angela Merkelová při návštěvě autosalonu ve Frankfurtu.

Doby, kdy bylo frankfurtské výstaviště do posledního místa zaplněné, skončily před nějakými dvanácti lety. Za posledních devět ročníků autosalonu, které jsem ve Frankfurtu zažil, se výstava stále zmenšuje. Svým významem sice pořád patří k nejdůležitějším evropským automobilovým událostem podzimu, ale je to spíš ze setrvačnosti. Letošní ročník, který ve čtvrtek 12. září pro veřejnost otevřela německá kancléřka Angela Merkelová, to jednoznačně ukazuje.

Dnes jsou v jednoznačné převaze expozice dodavatelů pro autoprůmysl a dalších přidružených odvětví.

A tak chodí návštěvníci po obřím výstavišti v centru Frankfurtu mezi obřími pavilony (právě se dokončuje další gigantický) a hledají ty otevřené, kde je aspoň něco k vidění.

Aspoň mohli organizátoři sestěhovat všechny expozice do jedné půlky výstaviště a tu druhou zavřít, aby to, že je z většiny prázdné, nebylo tak okaté. Takhle bloumají návštěvníci obrovitým výstavištěm a zkouší, kde „mají otevřeno“.

Autosalon ve Frankfurtu má jedno silné hlavní téma: elektromobilita.

Automobilky si teď ordinují zdrženlivost: už dávno nestaví paláce za půl miliardy jako před čtyřmi roky Audi, které jen na ty dva týdny konání autosalonu vybudovalo samostatný patrový pavilon. Eskalátory jste vyjeli do ledové jeskyně a prošli tunelem do expozice, kde se vznášela auta a na zdech byly přimontované limuzíny. Takové rozmařilosti v dnešní době, kdy se Evropa nemůže rozhodnout, zda auta zatratit, nebo je jen plošně naučit jezdit na baterky (to je skoro to samé), spíš publikum popudí. Firmy navíc každý eurocent vráží právě do nejistého projektu elektromobility a šetření na pokuty za emise CO 2 .

Mercedes 'Vision EQS' je jednou z hlavních hvězd autosalonu ve Frankfurtu. Koncept elektrické limuzíny budoucnosti slibuje dojezd až 700 km a zrychlení na stovku za 4,5 sekundy.

Letos se asi nejvíc „rozšoupl“ Mercedes, který tradičně okupuje historizující pavilon hned u vchodu. Sice zas obsadil celé přízemí, ale opulenci v podobě patrové expozice v hlavním sále si odpustil. Pravda, šestimetrovou limuzínu Mercedes-Maybach zaparkoval hned u vchodu, aby bylo každému jasné, kdo je na výstavišti pánem, ale je to v podání jedné z nejslavnějších značek světa taková hra na schovávanou: ukázat, že se mám dobře, ale ne tolik, abych na sebe upozornil.

Šéf BMW Oliver Zipse představuje koncept na autosalonu ve Frankfurtu.

BMW je v moderním pavilonu na opačném konci, který okupovalo poslední sezony pro sebe, tentokrát si nařídilo asketismus i ono. Oč obyčejnější je však expozice, o to víc novinek (a zajímavých) je k vidění.

Výstaviště je i první den autosalonu nezvykle prázdné, toto obrovské „hluché“ místo pokryté zmuchlaným kobercem je uprostřed pavilonu, který si pro sebe zabraly značky koncernu Volkswagen. Těžko říct, zda proto, že se některé značky z veletrhu odhlásily, nebo ty co zde vystavují své expozice na poslední chvíli zmenšily.

Koncern Volkswagen si opět pronajal (a tentokrát i zatemnil) přízemí největšího pavilonu, kam sestěhoval všechny svoje značky. Nějak špatně se ale domluvil s organizátory. Mezi zmenšenými stánky tak vznikly podivně působící širokánské proluky pokryté zmuchlaným kobercem.

Letos šesté nejprodávanější auto v Evropě se představuje v nové generaci, jako první se Opel chlubí elektrickou verzí. Razí myšlenku, že si do showroomu příjdete pro corsu a teprve pak si vyberete pohon.

Z francouzských značek se na převážně německý autosalon odvážil jen Renault. Pojal to komorně: v patře jednoho z pavilonů vytvořil jednoduchou expozici. U návštěvníků prvních dvou novinářských dní hlodalo podezření, že tam expozice byla jen na zahájení autosalonu. Na dny pro veřejnost už asi nevydrží, už proto, že pokud chcete expozici najít, je třeba mít znalost orientace v mapě a skrytých zákoutí výstaviště.

Na zahájení 68. frankfurtského autosalonu dorazili také ekologičtí aktivisté.

Někdo rozbil svůj stan jen na venkovních plochách výstaviště (Polestar, McLaren), jiný autosalonový šrumec sice využil, aby se zviditelnil, na samotné výstaviště ale nakonec nedorazil.

I tentokrát při zahájení demonstrovali ekologové a kvůli hrozbám enviromentalistických spolků, co chtějí „nasypat kamení do převodovky kapitalismu“ (čtěte zde), návštěvníkům u vchodu šacují kapsy.

Po výhrůžkách ekologických aktivistů organizátoři zpřísnili bezpečnostní opatření. Všechna zavazadla při vstupu kontrolují.

I tentokrát je ve Frankfurtu na co koukat, milovník aut si favorita určitě najde (třeba bizarní černé monstrum od firmy nabízející elektronické vodní dýmky), ale vážit do Frankfurtu cestu jen kvůli autosalonu tentokrát fakt nestojí za to. Z autosalonu je na dřeň ohlodaná kost.

