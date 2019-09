Doba elektrická začíná. Prolezli jsme VW ID.3 skrz naskrz před premiérou

Automobilky dlouhé roky přesvědčují svět, že bezpečnější pro běžné řidiče je pohon předních kol. Auta této koncepce jsou nezáludná a nedotáčivý smyk je snáze korigovatelný i pro toho, kdo není závodník. Architektura s motorem u poháněných kol je kompaktní, takže zbývá hodně místa pro posádku a zavazadla. A také je to všechno konstrukčně, technicky i výrobně jednodušší.

Jenže dnes je na programu jedna z největších změn v dějinách automobilismu, takže může být všechno jinak. Volkswagen ID.3 je poslem nové doby, německá značka se totiž odhodlala zavést s ním lidovou elektromobilitu – auto do zásuvky pro všechny. Jak to udělal kdysi brouk, jehož výroba symbolicky skončila před pár týdny (čtěte zde). A k broukovi se novinka vrací i tou koncepcí: má motor u poháněných zadních kol a mezi nápravami akumulátor, který je živí.



Reportéři britského magazínu AutoExpress se s prototypem svezli a chválí to, co vyzdvihuje i sám výrobce: bryskní rozjezdy a obratnost danou nízkým těžištěm. Oproti aktuálnímu e-Golfu, kde se elektrické ústrojí muselo přizpůsobit původní architektuře spalovacího auta, je ID.3 výrazným krokem kupředu.

Funky

Brouka pro novou éru automobilismu jsme prozkoumali jako jedni z prvních z Česka, zatím však jen staticky v ateliéru. Designéři mají z elektroaut trochu těžkou hlavu: dát jim konvenční vzhled, anebo popustit uzdu fantazii a využít toho, že se komponenty pohonu dají rozmístit jinak, jsou menší a nemusí být pohromadě jako u spalovacích vozů? Automobilky to mají půl napůl: Tesla a BMW staví vesmírné objekty na kolech křížené s kuchyňským robotem, Audi a třeba koncern PSA (Peugeot, Citroën, Opel) se zas snaží elektropohon spíš utajit, schovat do vozu obyčejného střihu.

Volkswagen ID.3 v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4261 x 1809 x 1552 x 2765

kufr. 390 litrů

ráfky: 18 - 20 palců (pneumatiky 215/45 R20)

základní cena: pod 30 tisíc eur (780 tisíc korun)

maximální rychlost: 160 km/h (el. omezena)

baterie: tři provedení - 45, 58 a 77 kWh

dojezd: podle baterií 330, 420 a 550 km

elektromotor: 310 Nm, dvě výkonové verze - 110 a 150 kW (150 a 204 k)

Náturou Volkswagenu je trefit se vždycky někam doprostřed. A tak je ID.3 spíš střízlivý, ovšem třeba oproti golfu (který dorazí pár týdnů po ID.3 v nové generaci) je víc funky, svěžejší, líbivější. Když už jsme u brouka a golfa, právě ID.3 má být třetím přelomem v historii automobilky, proto ta trojka v názvu.

Vnější rozměry jsou blízké právě tomu golfu, ale díky tomu, že je elektropohon pod podlahou kufru, se zkrátil čumák a protáhla kabina: prostorností se tak má vyrovnat většímu Passatu. Na jeho důstojnost a image asi ID.3 nedosáhne, ale co do praktičnosti to platí. Vnitřek je opravdu prostorný, architekti si vzadu pomohli fíglem v podobě zvýšeného posazu, takže má posádka nohy dolů a naženou se tak centimetry v podélném směru. Vzadu se sedí výš než vpředu a vepředu naopak níž, než byste čekali. Siluetou to tak nevypadá, ale v architektuře vnitřku cítíte závan MPV – vysoký strop a posaz to zdůrazňují. K tomu skvělý výhled – z místa řidiče je díky proskleným předním sloupkům s rozvidleným kořenem skvěle vidět ven. Kufr je dobře přístupný a prostorný, jen nákladový práh by mohl být o fous nižší.

Přístrojovka jde v duchu umírněného futurismu dnešní doby. Minimalistická, se dvěma ovládacími „hnízdy“. Vysoko v zorném poli dotyková obrazovka infotainmentu, pod volantem (všimněte si nového, jednoduššího loga volkswagenu) další displej. Volič automatu se zmenšil do pahýlu nad stěračovou páčkou. Všechna tlačítka měl virtuální nebo dotyková – líbí se ta na volantu, která sice nejsou „klikací“, ale mají kolem sebe tvarování, takže je nahmatáte poslepu.

Základní verze bude bez navigace, ovšem každé ID.3 bude stále online propojené se světem, Volkswagen bude stejně jako Tesla na dálku například aktualizovat software vozu. S různými kouzly s optimalizací ovládání pohonného ústrojí se dá třeba i protáhnout dojezd.

Nová architektura

ID.3 představuje světu také zcela novou platformu MEB určenou výhradně pro elektrické vozy. Volkswagen by ji rád nabídl také dalším výrobcům jako základ pro stavbu elektromobilů, měla by se stát jakýmsi technickým standardem aut do zásuvky.

Jen v nadcházejících třech letech skupina Volkswagen plánuje zahájení výroby 33 nových modelů na základě platformy MEB u všech velkosériových koncernových značek.



MEB existuje ve dvou variantách rozvoru s jednou nebo dvěma „balíky“ baterií. Ty jsou uložené v podlaze a jsou chlazené kapalinou. ID.3 stojí na kratší platformě, do které se vejde jeden bateriový „pack“, který má podle provedení sedm, devět nebo dvanáct modulů. Podle toho se liší dojezd (330, 420 nebo až 550 kilometrů). Ze 100kW nabíječky dokážete auto za půlhodinu dobít na 290 kilometrů. Hmotnost má startovat kolem 1,7 tuny, z toho tři sta kilogramů váží baterie (verze s nejdelším dojezdem o 120 kilogramů víc).

Automobilka bude poskytovat garanci na baterie osm let nebo 160 tisíc kilometrů. Baterie se kompletují v továrně v Braunscweigu z článků složených v moduly v Číně. Samotné tělo baterie je součástí podlahy, v případě poruchy se dají měnit jednotlivé moduly, ne samostatné články.

Už se objednává

Volkswagen spustil začátkem května rezervační systém na ID.3 pro evropské zájemce. Startovací edice třiceti tisíc aut už je pryč, kvóta pro Českou republiku je rozebraná už od května. Zatím naslepo – premiérově totiž uvidí svět ID.3 v plné kráse až dnes na autosalonu ve Frankfurtu. „Elektromobilita je hlavním tématem výstavní expozice značky Volkswagen na letošním autosalonu,“ komentuje David Valenta, mluvčí českého zastoupení značky. „Návštěvníci budou moci obdivovat nejen ID.3, ale také studie dalších modelů rodiny ID., jejichž uvedení na trh bude následovat v krátkých odstupech po modelu ID.3.“

Specifikace ID.3 1ST je poskládaná tak, jak si Volkswagen představuje nejprodávanější verzi: s bohatou výbavou a prostřední velikostí akumulátorů, se kterými udává dojezd až 420 kilometrů.

Zástupci značky slibovali cenu lidového elektrického modelu na úrovni lépe vybaveného dieselového golfu, ten v Česku startuje na necelých 550 tisících (1,6 TDI, 85 kW). U ID.3 zatím slibují cenu pod 30 tisíc eur, tedy nějakých 780 tisíc korun.

Volkswagen se vydal stejnou cestou jako ostatní, vzhledem k vysokým nákladům na akumulátory, které u vozu tvoří asi čtyřicet procent nákladů, není velký prostor pro snižování cen. I proto výrobci ve většině světa – s americkou Teslou v čele – začínají nejdříve s prodejem větších a vybavenějších modelů, za které jsou zákazníci schopni a ochotni platit. Menší elektrifikovaná auta pak napěchovávají výbavou, aby vyšší cenu v porovnání s modelem se spalovacím motorem alespoň trochu obhájili před zákazníky. V první fázi chce Volkswagen zaujmout především firemní klientelu, aby si elektromobily zařazovali do flotil. Nejdůležitějšími trhy pro model ID.3 v Evropě budou podle předpokladů značky zpočátku především Norsko, Německo, Nizozemsko, Francie, Velká Británie a Rakousko.

Vozy z první edice dorazí k zákazníkům v polovině roku 2020. Výroba modelu bude podle plánu zahájena v německém Cvikově (Zwickau) na konci roku 2019.

Volkswagen nabízí těm, kteří se zaregistrovali, možnost bezplatného nabíjení elektromobilu po dobu jednoho roku s limitem 2000 kWh odebrané elektrické energie ve veřejných nabíjecích stanicích zařazených do nabíjecí aplikace Volkswagen „We Charge“ a také v celoevropské síti rychlonabíjecích stanic IONITY, na níž se Volkswagen podílí.