Černá díra ve Frankfurtu. Nové BMW X6 obléklo nevídanou barvu

Možná nejfotografovanější, protože nevyfotitelné auto ve Frankfurtu je schované ve speciální tmavé komoře v útrobách expozice BMW. Kdo neviděl novou X6, neví, jak vypadá černé auto.

Nová, už třetí generace SUV-kupé totiž na autosalon vyrazila v jedinečném lakování. BMW X6 Vantablack je nejčernější auto světa, vzniklo v jediném exempláři, aby přilákalo pozornost. Za speciální barvu, která pohlcuje 99,97 procenta světelného záření, nepůjde ani připlatit. Auto se jeví jako pojízdná černá díra, nejen na fotkách, ale i naživo vypadá jak natištěný dvourozměrný obraz. Máte sklony na něj sáhnut, matný povrch vypadá sametově. Z dálky se slije v černou díru.



O to víc září obrovská podsvícená maska chladiče, která je novým hitem pohoršených internetových a hospodských diskuzí. Pro někoho vrchol nevkusu, pro jiné věc, kterou vždycky chtěli, jen o tom nevěděli. Příplatek ve výši okolo 15 tisíc korun bude nejzřetelněji investovanými penězi do vylepšení X6, a tak bude na silnicích k vidění asi poměrně často.

Černočerná stojí za hlubší studium. Na fotkách si všimněte, jak zplošťuje. Otylé SUV-kupé na nich vypadá jak dvourozměrně namalované, polité tuší. BMW se na realizaci jedinečného provedení Xp spojili s firmou Surrey NanoSystems, která vyvinula ten nejčernější lak na světě. Barva na bázi uhlíkových vláken vznikla původně pro použití ve stavebnictví a pro vědecké účely, designéry BMW však velmi zaujala. Odráží totiž méně než jedno procento světelných paprsků, a tak zcela mění dojem z auta. Všechny odlesky jsou pryč a trojrozměrná masa vypadá zcela jednolitě.

Pojmy černá barva a matný lak dostávají se speciálním lakováním, které se jmenuje Vantablack, zcela nový obsah. Ben Jensen ze Surrey NanoSystems potvrzuje, že nejde o jednorázový experiment, ale o reálnou možnost, jak nalakovat auto. Na otázku, zda se něco podobného může dostat do výroby, odpovídá designér BMW Hussein Al Attar kladně: „Je to rozhodně možné, pokud budeme takový lak někdy nabízet, bude to určitě pro X6.“

Třetí vydání

BMW X6 je automobilovým ztělesněním marnivosti. Po deseti letech na trhu zdánlivě nemá čím šokovat, Němci však dokázali šokovat hned dvakrát. K oblíbeným překvapivým faktům petrolheadů, tedy fanatických nadšenců do aut, patří vysvětlování, že BMW X6 nebylo prvním SUV-kupé na světě. Tím přece byl korejský SsangYong Actyon, který se představil už v roce 2006! První BMW X6 následovalo až o dva roky později. Jenže být první a být úspěšný jsou dvě naprosto rozdílné věci.

X6 šokovala svou opulentností a zbytečností. Na základu prakticky pojaté X5 vznikl o pět centimetrů nižší vůz s přikrčenou siluetou střechy, který okázale plýtval prostorem. Menší kufr, jen dvě, navíc těžko využitelná sedadla vzadu a vyšší cena – těžko si představit lepší příklad marnivosti. A přesto se X6 prosadila a stal se z ní pojem.

Stopa, kterou X6 ve vývoji automobilového trhu zanechala, je hluboká. Nejen že se sama uchytila a vedla BMW k postupnému uvedení menších podobných modelů X4 a X2, inspirovala také vznik mnoha modelů konkurenčních značek.

Letos přichází X6 v nové generaci, která zkusí potřetí vstoupit do téže řeky. Bere si na pomoc několik nevšedních prostředků. Například zezadu vůbec nevypadá jako typické BMW. Celkový tvar je nezvykle zaoblený a křižuje ho hned dvanáct vodorovných zlomů.

Jinak se BMW X6 proměnilo jen tak moc, aby udrželo krok s dobou a dotáhlo se na úroveň nejnovějších modelů značky. Například u vnějších rozměrů hlásí BMW nepatrně prodloužení, rozšíření a snížení karoserie – takže má zase o chlup dynamičtější proporce.

Interiér je odvozen od toho v nové X5, standardem je kožené čalounění. Za příplatek se budou dodávat například masážní sedadla nebo vyhřívané držáky na pití. A tou nejdůležitější zprávou je, že využitelnost zadních sedadel se v porovnání s první X6 podstatně zlepšila. Však také dnes musí BMW bojovat s konkurencí, která před deseti lety neexistovala.

Techniku lze specifikovat podle vkusu zákazníka. Standardem jsou adaptivní tlumiče, na přání se bude dodávat sportovní podvozek s aktivními stabilizátory a natáčením zadních kol nebo naopak všestrannější vzduchové odpružení. Po vzoru X5 bude k dispozici nově také off-roadový paket.

Nabídka motorů nepřekvapí, sahá od naftového šestiválce 30d (194 kW), přes benzinový třílitrový šestiválec 40i (250 kW) až po čtyřikrát přeplňovaný naftový třílitr M50d (294 kW) a benzinový osmiválec M50i (390 kW).

Prodej nové X6 bude zahájen v listopadu, základní cena by měla startovat s cenami pod dvěma miliony korun.