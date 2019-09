Západní státy tlačí na elektromobilismus, ale chybí nabíječky, říká expert

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Doby, kdy bylo frankfurtské výstaviště do posledního místa zaplněné, skončily, myslí si František Dvořák, který nevynechal žádný z důležitých evropských autosalonů od roku 2002. Ve Frankfurtu byl letos po deváté.

Aspoň mohli organizátoři sestěhovat všechny expozice do jedné půlky výstaviště a tu druhou zavřít, aby to, že je z většiny prázdné, nebylo tak okaté.



Ve Frankfurtu se představily futuristické koncepty (například ten od Mercedesu), které jsou zajímavé i pro lidi, jež se běžně o auta nezajímají. Je to vlastně pohledově velmi atraktivní hříčka designérů, ale ne zbytečnost, myslí si Dvořák. Ukazují podle něj například trendy v technologiích a vývoj výbavy aut.

„Druhou cestou jsou auta, která třeba do roka vzniknou, to je například Škoda, která představí koncept a do roka nový vůz. U Škodovky je koncept ze sedmdesáti procent podobný budoucímu reálnému modelu,“ míní Dvořák.

Cena Škody Citigo překvapila

Česká automobilka Škoda Auto letos potvrdila svou cestu směrem k elektromobilitě. Divákům ukázala elektrické Citigo a hybridní plugin Škoda Superb.

Auta vypadají v zásadě stejně, jako je už známe, ladí se a mění technika. „Oba modely na autosalonu dostaly i svou cenu. Velkým překvapením je cena Škody Citigo, kde se očekávala částka kolem půl milionu korun. Škoda uvedla částku 430 tisíc korun,“ uvedl Dvořák.

„Pokud bude v budoucnu možnost využít deklarovaných zvýhodnění, klesna cena například pro nákup vozů firmami ještě níž,“ dodal.

Západní státy tlačí na elektromobilitu, na vlně jízdy na elektřinu se veze naprostá většina automobilek. „Největší pokrok směrem k elektromobilitě udělal zcela jistě Volkswagen, který zvládl vystavět kompletní elektrickou architekturu,“ míní František Dvořák.



K většině automobilek už se přidal i italský Fiat, který se k vývoji elektrických aut stavěl dlouho spíše skepticky. Vývoj směrem elektromobility ignorují dnes v podstatě už jen malovýrobci supersportů.



Na autosalon letos dorazilo jen pár automobilek. Zbytek raději investuje ušetřené peníze jinak. Někteří si dokonce dělají z frankfurtského veletrhu legraci.

Nissan si z autosalonu ve Frankfurtu utahuje. Otevřel pavilon ve francouzské vsi Francfort.

