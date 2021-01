Octavia je ve finále ankety evropského auta roku, nechybí toyota od Kolína

Těsně před loňskými Vánoci představilo vedení poroty volící evropský Vůz roku (Car of the Year - COTY) seznam 29 novinek pro volbu pro rok 2021.

„Na počátku letošního ledna proběhlo korespondenční hlasování, v němž každý z porotců označil sedm svých favoritů. Z prostého součtu takto udělených bodů vzešlo sedm nejúspěšnějších automobilových novinek, které se utkají o titul Vůz roku 2021,“ vysvětluje pro iDNES.cz Jiří Duchoň, zástupce České republiky v porotě. Ve finálové sedmičce je také tuzemská Škoda Octavia. Naposledy se česká značka do finále COTY probojovala před pěti lety s modelem Superb.



Kromě škodováckého bestselleru je ve finále také Toyota Yaris, která se brzy začne vyrábět v továrně ve středočeském Kolíně. Další finalista offroad Land Rover Defender se vyrábí na Slovensku. Ve finále nechybí elektromobily: nový Fiat 500 a Volkswagen ID.3.

Kompletní seznam finalistů COTY 2021

Citroën C4

Cupra Formentor

Fiat New 500

Land Rover Defender

Škoda Octavia

Toyota Yaris

Volkswagen ID.3

„Neoficiálním zahájením volby nejlepšího nového osobního automobilu v Evropě pro rok 2021 se měly i loni na podzim stát Tannistesten, tradiční velké testování všech uchazečů na severu jutského poloostrova v Dánsku, jež bylo z pochopitelných důvodů poprvé po 43 letech zrušeno,“ popisuje Jiří Duchoň.

Kvůli omezeným možnostem přeshraničního styku a získání času potřebného pro seznámení co největšího množství porotců s automobilovými novinkami vedení poroty Car of the Year posunulo volbu sedmi finalistů až na leden. „Nicméně termín vyhlášení vítěze se nezměnil: prezident jury COTY Frank Janssen jej oznámí 1. března, tedy v předvečer dne, kdy se měl otevřít další autosalon v Ženevě,“ dodává Duchoň.

Odborná anketa volící Vůz roku (Car of the Year, COTY) běží bez přerušení od roku 1963 a je zcela nezávislá. Organizaci tradičně zajišťují tyto časopisy: Auto (Itálie), Autocar (Velká Británie), Autopista (Španělsko), Autovisie (Holandsko), L´Automobile (Francie) a Vi Bilagare (Švédsko). Německý Stern se svojí podporou od letošního ročníku skončil a nahradily jej Automobil Revue (Švýcarsko), Autotrends (Belgie) a Firmenauto (Německo). Porota v současnosti sestává ze 60 členů z 23 zemí zejména západní a střední Evropy. Česká republika má v COTY jednoho zástupce od roku 1993.