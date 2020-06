Autofotka týdne: Citroën C4 je hatchback oblečený do svalů SUV

Předchůdce – aktuální model C4 Cactus – byl svou neortodoxností dokonce crossoverem na druhou (jaký je, čtěte zde). To nová C4 není už tak ulítlá, chce vypadat víc nóbl a mohutněji.



Citroën překvapivě v souvislosti s představením prvních fotografií nového modelu mluví o C4 jako o hatchbacku. Obvyklejší bývá to, že se všechno označuje „crossover“, protože je to dnes v módě a publikum na to slyší.

Podvozek opticky ještě zvyšují mohutné černé prahy. Velká kola ve svalnatých blatnících posilují dojem robustnosti. Přikrčená splývavá silueta zas přidává dynamiku a sportovnost. Celé to vypadá trochu jako ze skicáku designéra od Toyoty nebo Lexusu, hlavně tou komplikovaně překombinovanou zádí (podívejte se na Toyotu C-HR zde).

Příď rozvíjí aktuální designový jazyk citroënů s šesticí světel. Nutno uznat, že po počátečních rozpacích u předchozích modelů, to u C4 dává smysl. Robustnost se snoubí se smysluplným prolínáním ploch a linek.

Pohled na přístrojovou desku potvrzuje, že dobrý design se dá dělat i bez použití křivítka a kružítka. Stylisté vystačili s pravítkem a silným nápadem.

Nová C4 pokračuje v koncepci koncernu PSA. Zákazníkům nabídnout auto, do kterého si vybere mezi elektrickým, benzinovým nebo dieselovým motorem.

Citroën aktuálně opět sází na komfort, kterými okouzlovaly modely značky v minulosti. Na drahý hydropneumatický podvozek zapomeňte, ten kvůli komplikovanosti a s ní související drahotě vyplývající z unikátnosti řešení už Citroën dávno poslal do muzea. Jako vcelku efektivní náhradu nabízí odpružením s tlumiči s progresivními hydraulickými dorazy.

Víc toho zatím francouzská značka neprozradila. Moudřejší budeme 30. června. Prodeje odstartují ve druhém letošním pololetí.