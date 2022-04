Očistím tě od traumatu. Online a za spoustu peněz. Jak funguje EZObyznys

Objev svůj vyšší potenciál. Probuď v sobě bohyni. Nastup na cestu transformace. Bude to těžké, budeš se cítit mizerně, ale bude to stát za to. Aktivuj své lůno, oslav své ženství. Vyleč si své trauma. To jsou typická hesla lektorek, kouček a „kněžek“, které nabízejí semináře, kurzy či ceremonie za nemalé peníze a slibují výše uvedené. Byznys s ezoterikou a ozdravnými praktikami během covidu prudce vzrostl.