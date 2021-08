Způsob volby Rady ČT se má změnit. Opozice to nechce nechat jen na poslancích

V současnosti patnáct členů Rady ČT volí jen poslanci. „Vypadá to, že by měla vzniknout dohoda na takzvané trojnožce, kdy sedm zástupců Rady ČT by nově dodával Senát a jednoho prezident,“ popisuje Jan Lacina, jeden z kandidátů koalice Pirátů a STAN na příštího ministra kultury a současně místostarosta Prahy 6 za Starosty a nezávislé.

A kdy by měl být zákon hotov? „Někdy v březnu 2023, kdy končí současný mandát prezidenta,“ řekl Lacina. Miloše Zemana by se tak již výběr člena Rady ČT netýkal.

Ne směru Polska či Maďarska

„Potřebujeme silnou Českou televizi, silný Český rozhlas, protože hacknout stát a unést ho někam zjednodušeně řečeno na východ, můžeme se podívat, co se děje v Polsku, můžeme se podívat, co se děje v Maďarsku, kde to začalo tím, že byla média veřejné služby hacknuta, dostala se pod kontrolu vlády a ztratila schopnost tu vládu kritizovat,“ říká Lacina. Věří, že nově složená Sněmovna bude schopna podělit se o svou pravomoc se Senátem.

Se změnou způsoby volby členů Rady ČT počítá i koalice Spolu. „Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je nejzákladnější podmínka nezávislosti. Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát a zajistíme jejich transparentní hospodaření. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit,“ napsaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do společného volebního programu.

Zatímco vládní hnutí ANO ještě svůj volební program nezveřejnilo, jeho partner sociální demokracie slibuje voličům, že zabrání zestátnění České televize a Českého rozhlasu. Způsob financování médií veřejné služby prostřednictvím koncesionářských poplatků považuje za ideální a chce v nich podpořit regionální prvky, tedy místní studia.

Oddalovaná volba členů Rady ČT

O složení Rady ČT byl v posledních měsících ve Sněmovně tvrdý boj. Čtyři místa v radě zůstávají v současnosti neobsazená, k samotné volbě se ani poslanci nedostali.

Strany pravostředové opozice dokázaly dosud hlasování bránit. Důvodem je obava Pirátů, STAN, ODS, lidovců a TOP 09, že by po zákulisní dohodě ve Sněmovně s komunisty a SPD mohli být zvoleni takoví radní, kteří by pak třeba podpořili výměnu současného ředitele ČT Petra Dvořáka.