Do Rady ČT chce muž, jemuž vadí Fridrichová, Wollner a urážel Meghan i Bidena

„Vadí mi „rozežranost“ jejího vedení, vadí mi Dvořák a hlavně pak vedení a velká většina redakce zpravodajství. I když i tady najdeme redaktory kvalitní, nepředpojaté, objektivní, jako třeba David Borek. Těším se na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wollner a Rosí,“ řekl na adresu České televize loni v dubnu v rozhovoru pro parlamentnilisty.cz kandidát do Rady ČT Pavel Černocký.

Prošel sítem ve volebním výboru Sněmovny a dostal se mezi dvanáct kandidátů, z nichž Sněmovna nakonec vybere čtyři nové radní. Poté na některé jeho kontroverzní názory upozornil web manipulatori.cz.

To, že se Černocký pustil se do známých tváří ČT - moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové či šéfredaktora reportážní publicistiky ČT Marka Wollnera, dramaturga pořadu Reportéři ČT - si lidé v televizi nenechali líbit a někteří na Twitteru sdíleli příspěvky s fotografii Černockého v tričku s nápisem Agent Kremlu a pistolí u hlavy.

Lubos Rosi @LubosRosi Do užšího výběru prošel např. pan Černocký "Těším se na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wolner a Rosí." (...) "Pořady jako Newsroom ČT24 anebo 168 hodin, to není zpravodajství, ale ideologická masírka a odporná manipulace." https://t.co/STN1MsnVIE oblíbit odpovědět

„Jak vešla ve známost moje kandidatura do rady ČT, hned na mě „sluníčkáři“ vylili kýble urážek, lží, sprostot,“ glosoval to Černocký.



Pětasedmdesátiletý publicista, který je bratrem zpěvačky Petry Černocké, si nebere servítky ani vůči dalším světovým a domácím osobnostem.

Nevybíravá slova o vévodkyni Meghan i prezidentovi USA

„Že je ta Meghan podivná coura, víme, ale nevíme, s kým si Diana toho zrzavého spratka upletla :-) S Charlesem asi ne,“ napsal Pavel Černocký letos 8. března na Facebooku a urazil tímto příspěvkem jak vévodkyni Meghan, tak jejího muže britského prince Harryho a jeho matku, zesnulou princeznu Dianu. Když na tento příspěvek začali novináři upozorňovat na sociálních sítích, z Facebooku Černockého v pátek zmizel. Meghan si v rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou postěžovala na rasismus v královské rodině.



Na adresu Joe Bidena, který v boji o Bílý dům porazil Donalda Trumpa a stal se novým americkým prezidentem, zase kandidát do Rady ČT Pavel Černocký loni na podzim pro parlamentnilisty.cz řekl: „Zvolení senilního Bidena s komunistkou Harris za zády by znamenalo obrat USA k socialismu... což by mohlo mít katastrofální dopad na celý svět.“

Jaký je jeho myšlenkový svět, ukazují také další slovo z tohoto rozhovoru. „Neexistují radikalizovaní muslimové. Jsou jen ti, kteří se k násilí otevřeně hlásí, a ti, kteří teror skrytě podporují,“ prohlásil a varoval před nastolením práva šaría. Jeho názor na české politiky ukazuje to, že Jana Hamáčka, ministra vnitra a předsedu ČSSD označil za „Ali Mohameda Hamáčka“.

Před poslanci volebního výboru Sněmovny přitom v úterý mluvil poměrně nekonfliktně, třeba o tom, jak jako novinář Českého rozhlasu natáčel v 90. letech rozhovory s exprezidentem Václavem Havlem či o tom, že zakládal fanklub Elvise Presleyho. „Strašně bych se v Radě zajímal o to, aby to bylo vyvážené, aby nikdo nebyl preferován, nikdo nebyl ostrakizován. Aby byl prostor, které strany dostávají, úměrný volebním výsledkům,“ prohlásil.

O nových členech Rady ČT bude Sněmovna rozhodovat v dubnu.