Jak tam vytáhnu kočárek? Město může být pro rodiče s dětmi překážková dráha

Veronika Krčilová je mladá maminka žijící v Praze. Se synem v kočárku se městskou hromadnou dopravou pohybuje jen v případě nutnosti, nejhorší zkušenosti má s autobusy a metrem. Na některých zastávkách totiž nejsou eskalátory ani bezbariérový přístup, což Krčilové značně komplikuje mobilitu.

„Na zastávce Muzeum jsem například nedokázala najít výtah, i když tam měl být. Nakonec jsem se rozhodla, že i s kočárkem sejdu klasické schody, což byl dost špatný nápad,“ popsala svoje zkušenosti s cestováním v pražské MHD.

Pro ženy hraje důležitou roli nejen pocit bezpečí ale i bezbariérovost a kvalitní dopravní obslužnost Na tato kritéria dávají důraz především těhotné ženy rodiče s malými dětmi a pečující či starší lidé Některé zastávky pak naráží na problém že ačkoli jsou označené jako bezbariérové přístup k nim není snadný



To potvrzuje architektka Klára Brůhová která s kolegyněmi Alžbětou Brůhovou, Karinou Hoření a Adélou Pečlovou provedly dotazníkový průzkum mezi rodiči malých dětí Odpovědělo jich 236. „Vyplynulo z něj že tato skupina má největší problém se špatně dostupnými stanicemi metra“ okomentovala s tím že dotázaní popisovali – podobně jako Krčilová – hlavně složitý přístup na nástupiště

„Zejména v případech kdy máte kočárek a nástupiště je dostupné pouze eskalátory Dopravní podnik hlavního města Prahy takové stanice označuje jako kočárkům přístupné zároveň ale říká že na eskalátoru musí být kočárek jištěn dvěma dospělými lidmi což rodiče staví do problematické situace buď jezdit výhradně ve dvou žádat o pomoc kolemjdoucí nebo porušovat přepravní podmínky a vystavovat sebe i dítě zvýšenému riziku“ uvedla



Vestibuly přístupné jen po pevných schodištích jsou podle ní ještě větší výzvou takže nezanedbatelná část dotazovaných se proto metru s kočárkem zcela vyhýbá To se děje i tehdy když jde o stanici opatřenou výtahy Jak Brůhová podotýká cesta k nim může být komplikovaná a poměrně často jde také o zanedbané znečištěné a trochu nebezpečně působící prostory.

Pochůzky? Nejlépe v dochozí vzdálenosti

I proto velká část dotázaných uvedla, že nejradši jsou, když je cílová destinace v dochozí vzdálenosti. Někteří rodiče dodali, že se dokonce v docházkovém okruhu pohybují cíleně. To potvrzuje i Krčilová. Jak uvádí, v MHD se cítí bezpečně, ale cestování metrem či tramvají pro ni pohodlné není. Zejména proto, že kvůli kočárku často mívá pocit, že ostatním překáží. „Určitě preferuju chůzi a jízdu autem. Radši vyjdu s předstihem a dojdu tam pěšky,“ vysvětlila.

U automobilu respondenti a respondentky ocenili především jeho rychlost a možnost přepravy většího nákladu. Problémy jim však činí nejisté parkování. Problematické cestování řeší někteří rodiče nosítkem. Takto se sice mohou volněji pohybovat, nosit větší náklad s sebou už většinou nemohou.

Urbanistka a architektka Milota Sidorová, která se zabývá odlišným využívám infrastruktury muži a ženami, podotýká, že odlišné životní role a poskytování péče hrají zásadní faktor ve využívání hromadné dopravy. Právě v našich podmínkách se to nejčastěji týká žen.

Nemáte volné ruce

„MHD je často prostředkem pro zajištění mobility péče. Tedy jednoduše řečeno, MHD jedete s dítětem, s nákupy a podobně. Často nemáte volné ruce a nesete zátěž,“ popsala. Tedy věci jako bezbariérovost, přítomnost eskalátorů či výtahů v případě víceúrovňových zastávek, možnost sníženého vstupu do vagónu či blízkost linek k denním cílům jsou zcela klíčové.



Dalším důležitým aspektem cestování v MHD je podle Sidorové design zastávek a jejich využívání například ve večerních hodinách. Důležitou roli zejména při večerním a nočním cestování hraje osvětlení, jasné označení vstupů a výstupů do prostor zastávek.



„Se svým synem bych večer městskou hromadnou dopravou nejela,“ uvedla Krčilová. Hlavním důvodem je právě osvětlení, které podle ní často nefunguje. „Mám pocit, že s kočárkem překážím i za světla, po tmě bych si tam netroufla,“ dodala.



Každá třetí žena a každý desátý muž se podle výzkumu Odboru pro rovnost mužů a žen Úřadu vlády ČR setká s obtěžováním v MHD. Typický je i čas – sexuální obtěžování se nejčastěji děje v pozdních hodinách, zhruba od sedmi večer do půlnoci.

Jak ukazuje mimo jiné průzkum ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu , největší rozdíly mezi ženami a muži existují u cest do práce a u služebních cest. Právě ty konají především muži. Pro největší část z nich je typická cesta z práce domů autem s občasnou odbočkou do posilovny nebo do baru.