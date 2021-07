Ty jsi kočka, pojď si užít. Ženy čelí oplzlému pokřikování takřka denně

„To je ale dobrá buchta. Tý se pěkně houpou ko*y. Ty máš p*del jako broskvičku, můžu si sáhnout?“ Catcallingu, tedy pokřikování, pískání a nevyžádaným lichotkám se sexuálním podtextem, se v životě nevyhne žádná žena. Nezáleží na tom, co má na sobě či kolik jí je let, podobné komentáře jsou součástí každodenního života. Eskalují v létě. Přestože to někteří pokládají za lichotky, ženy se často bojí. O zdraví i o život.