Zírání, gesta, osahávání. Na obtěžování v MHD lidé často nereagují, neví jak

Je leden, zhruba půl desáté večer. Studentka Petra z Brna se tramvají vrací z večerní směny v supermarketu, kde si přivydělává doplňováním zboží. Tramvaj je poloprázdná, ale jakmile se za ní zavřou dveře, znervózní – při nastupování si nevšimla dvou mužů, kteří na ni nyní mlsně zírají a pokřikují.

„Ahoj, kočičko!“ volá jeden z nich. „Tak se na nás trochu usměj, ne?“ Petra mlčí a předstírá, že je nevidí. Sedá si co nejdále od nich, dívá se do mobilu a píše svojí spolubydlící, že se bojí a zda na ni může počkat na zastávce.

Petřina vzpomínka na jednu z nočních jízd MHD není ojedinělá. Podle výzkumu Odboru pro rovnost mužů a žen Úřadu vlády ČR se s podobným obtěžováním za život setká každá třetí Češka. A také každý desátý Čech. Typický je i čas – sexuální obtěžování se nejčastěji děje v pozdních hodinách, zhruba od sedmi večer do půlnoci.



Petra mlčí a předstírá, že pokřikující muže nevidí. Sedá si co nejdále od nich, dívá se do mobilu. Muži se k Petře mezitím přiblíží, sednou si o několik sedaček za ní a nahlas se baví, také o jejím těle. V hovoru padají vulgární označení jejích ženských atributů a také několik úvah o tom, jaký by s ní mohl být pohlavní styk.

Pomoc u svědků často nenajdete

Další dva cestující, kteří jsou u Petry nejblíž, mají nasazená sluchátka a situaci ignorují koukáním z okna nebo do svých telefonů, starší paní o kousek dál si čte knihu a dělá, že nic neslyší.

Ani taková reakce není ojedinělá. Přestože až čtvrtina z tisícovky všech dotázaných uvedla, že byla sexuálního obtěžování svědkem, třetina z nich nijak nezareagovala a oběti nepomohla. Důvodem je mimo jiné neznalost problematiky, nevědomost, jak se zachovat, ale i strach a paralýza.

Obtěžování v MHD S nevítanými pokusy o hlazení, líbání či fyzické sblížení se setkalo 20 procent cestujících, s veřejným sebeukájením 19 procent cestujících, 8 procent cestujících agresor donutil k ukojení rukou nebo jinou částí těla a 6 procent cestujících zažilo nucení násilím k sexu či se setkalo s pokusem o sexuální styk nátlakem.

Zdroj: Odbor rovnosti mužů a žen

Co v podobných situacích dělat, radí lektorka sebeobrany Jasmína Houdek: „Pokud se to zrovna děje, vždycky je důležité popsat situaci – například ‚vy tady vytahujete penis‘ – a pro podobné situace mít připravenou nouzovou větu, třeba ‚tohle si ke mně nedovolujte‘ nebo ‚takhle se mnou nemluvte‘, ‚běžte pryč‘ nebo jen ‚ne!‘.“

„Pomůže vám to překonat paralýzu – pod velkým náporem adrenalinu má člověk tendenci zamrznout a právě naučená věta pomůže dostat se z tohoto stavu,“ uvedla.

Zažili jste někdy sexuální obtěžování v hromadné dopravě? celkem hlasů: 1275 Ano, jako oběť 259 Ano, jako svědek 75 Ne 941

„Pokud je to cizí člověk, vždy vykejte. Určitě se ohraďte. Nepoužívala bych vulgarismy nebo gesta, i když si to lidé často radí. Nám ale jde o to se chránit a vycházet z těchto situací dobře a předcházet konfliktům. Takže se bránit v mantinelech,“ dodává. Větu je dobré opakovat a nepouštět se s dotyčným do konverzace.



Jak podotýká ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík, ohledně tématu sexuálního obtěžování probíhají workshopy ve školách, které organizuje nezisková organizace Konsent. Přestože mladí lidé reagují na informace pozitivně, v české společnosti pořád převládá bagatelizace a „lehčí“ formy sexuálního obtěžování jsou stále vnímány jako normální.

Navzdory zlehčování si až 65 procent těch, kteří sexuální obtěžování zažijí, odnáší pocity úzkosti a strachu. Častěji se jedná o ženy a mladší respondentky.



Pohledy, zírání, osahávání

Pokřikování, komentáře a poznámky zažilo opakovaně 34 procent respondentů výzkumu. Nejčastější zůstává nežádoucí a znepokojující zírání nebo lascivní pohledy a bezdůvodné vstupování do intimní zóny. Ojedinělé není také zamezování v pohybu přidržením nebo zastoupením cesty. Až 20 procent respodentů pak někdy zažilo nevítané doteky.



Nejčastěji se sexuální obtěžování děje v tramvajích, kde jej zažilo 44 procent respondentů, následuje autobus či trolejbus. Více než třetina lidí jej zažila ve vlaku a čtvrtina v metru. Tři procenta uvedla, že se s podobným jednáním setkala také v taxislužbě.

Výzkum také zjišťoval, co by podle cestujících mohlo situaci zlepšit. Dvě třetiny dotazovaných by ocenili nouzová tlačítka na přivolání obsluhy, další větší zapojení policie do kontrol či školení řidičů a řidiček. Jak podotýká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, české veřejnosti mohla pomoct také mobilní aplikace k hlášení sexuálního obtěžování, možnost vystoupit mimo zastávky v nočních hodinách nebo například samostatná kupé či speciální sekce pro ženy či muže.



Situace, ve které se ocitla Petra, dopadla naštěstí dobře. Muži za ní nevystoupili a na zastávce ji vyzvedla spolubydlící, se kterou bezpečně došly domů. Že se však jedná o nepříjemnou zkušenost, která může dopadnout i velmi špatně, dokládají nejen fakta, ale i příběhy dalších žen. A myslí si to také dotázaní - většina z nich míní, že by se stát tímto tématem měl zabývat.

Pocit bezpečí při čekání na veřejnou dopravu po setmění Mezi ženami od 18 do 29 let se 77 procent necítí bezpečně, 28 ano. Oproti tomu 69 procent mužů se bezpečně cítí, po setmění se bojí jen 29 procent z nich.

Ve věkové skupině mezi 30 a 49 lety se necítí bezpečně 65 procent žen, oproti tomu tento problém neřeší 69 procent mužů.

Mezi dalšími věkovými skupinami zůstává rozložení poměrně podobné. Mezi muži nad 60 let se pak pocit ohrožení mírně zvyšuje, ve věkové skupině nad 71 let se již na ulicích necítí bezpečně 37 procent mužů. Zdroj: Dopravní chování žen a mužů

23. srpna 2021