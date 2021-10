Podpis s prezidentem Zemanem nejdřív nacvičovali, má o tom být záznam

Záznamy o aktivitě obsahuje zdravotnická dokumentace hlavy státu, uvedl moderátor Václav Moravec ve svém pořadu.

„Obecně zdravotnická dokumentace obsahuje povinně informace o zdravotním stavu pacienta, záznam vitálních funkcí, výsledky laboratorních a konziliárních vyšetření a mnoho dalších, a dále také informace, které považuje za zaznamenáníhodné,“ uvedla v sobotu pro Českou televizi pražská Ústřední vojenská nemocnice, kde je Zeman hospitalizován.

„Sem mohou patřit například záznamy o problémech s rodinou, s návštěvou, jaké a komu byly podány informace o zdravotním stavu a případně jsou zaznamenány i události, jako je nácvik různých úkonů (i podpisu),“ citovala dále televize.

Informace zazněla během debaty Vondráčka s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

„Tuhle informaci vůbec nemám. Podstatné je moje osobní setkání, rozhovor s panem prezidentem. Nejsem samozřejmě schopen posoudit jeho stav jako lékař, který ho vidí dvacet čtyři hodin denně, můžu komentovat těch pět šest minut. Byl jsem u něj 14. října, kdy byl mediální prostor plný úvah, že je v bezvědomí, v kómatu, že není schopen se jakkoliv rozhodovat. Rozhodně mluvil k věci,“ reagoval Vondráček.



„Nechci to komentovat, slyším to poprvé, je to tak závažné, že je potřeba se nad tím zamyslet,“ dodal Vystrčil, který také řekl, že ho videozáznam, na kterém se Zeman podepisuje, o schopnosti prezidenta vykonávat svůj úřad stejně nepřesvědčil.

Proti Senátu se ostře vymezil ve středu například poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Jde o politický pakt. My jsme se dostali o 50 let zpátky do roku 1948 a takhle si počínal i Adolf Hitler,“ nebral si Foldyna servítky v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.