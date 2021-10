Vystrčila video Zemana nepřesvědčilo. Foldyna viní Senát z ústavního puče

Hradní kancelář ve čtvrtek zveřejnila video prezidenta z nemocnice, na kterém Miloš Zeman 14. října podepisuje dokument o svolání Sněmovny na 8. listopadu. „Co video skutečně dokazuje je, že pan prezident není v dobrých rukou,“ řekl v Otázkách Václava Moravce předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Narážel na mlžení hradního kancléře Vratislava Mynáře o stavu prezidenta, i když kancléř 13. listopadu obdržel stanovisko nemocnice, podle kterého Zeman není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Je to puč, míní Foldyna o aktivaci článku 66

Proti Senátu se ostře vymezil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. „Prezident je dva týdny v nemocnici a senátoři ho chtějí zbavit funkce. Havel byl 230 dní v nemocnici. Nemocnice říká, že pan prezident není schopen pracovní činnosti, nemocnice neříká není schopen funkce prezidenta. Senátoři se pokouší o ústavní puč v této zemi v 21. století,“ zkritizoval Foldyna úvahy o aktivaci článku 66 ohledně dočasného zbavení pravomocí prezidenta.

„Jde o politický pakt. My jsme se dostali o 50 let zpátky do roku 1948 a takhle si počínal i Adolf Hitler,“ nebral si Foldyna servítky v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

Senátor a šéf ústavní komise Zdeněk Hraba reagoval, že nikdo nechce zbavovat prezidenta funkce. „Velmi bych se ohradil proti tomu, že se jedná o ústavní puč,“ řekl s tím, že se senátoři snaží postupovat obezřetně a opatrně. Vůči slovům Foldyny se ohradila i senátorka Šárka Jelínková. „Naším tajným přáním není zbavovat prezidenta funkce. I z úst pana předsedy (Senátu, pozn. red.) zaznělo, že nám to nedělá potěšení,“ řekla.



Aktivaci článku 66 kvůli převodu pravomocí prezidenta by mohl Senát podle jeho Vystrčila projednat 9. listopadu. Nová Poslanecká Sněmovna by se k projednávání mohla dostat v podobném termínu, protože 8. listopadu se teprve sejde na ustavující schůzi.

„Jestliže se bude jednat, zablokujeme jednání Parlamentu, i kdybychom měli číst F. L. Věka,“ slíbil poslanec SPD.



Vondráček byl zneužit, míní Vystrčil

Zveřejněním videa mělo být vyvráceno podezření, jestli Zeman dokument vůbec sám podepsal. „Nevěděl jsem, že existuje video, myslel jsem, že se jen fotilo. Jsem rád, že bylo zveřejněno,“ komentoval v neděli v České televizi bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který listinu o svolání Sněmovny prezentoval do médií.

Podle šéfa Senátu byl Vondráček zneužit hradní kanceláří. „Spíš jsem byl využit,“ reagoval Vondráček. A pokud to bylo ze Zemanovy iniciativy, pak to prý bere pozitivně.

Mynář ve čtvrtek řekl, že ho přípravou dokumentu svolávající zasedání nové Sněmovny pověřil Zeman ještě před hospitalizací. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit.

Vondráček v neděli uvedl, že těžko rozlišuje, co je vůle prezidenta a co jeho kancléře. Za chybu považuje, že nevěděl o zprávě nemocnice o pracovní neschopnosti prezidenta v době své návštěvy.

Vondráčkova návštěva u Zemana na JIP vyvolala kritiku. Nemocnice uvedla, že kancléř přivedl předsedu Sněmovny bez vědomí ošetřujícího lékaře a distancovala se také od jeho výroků o prezidentově zdravotním stavu. Vondráčka zkritizoval i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Babiš už však není proti tomu, aby jsem se ucházel o post místopředsedy Sněmovny, řekl Vondráček v neděli. Dodal, že má i podporu poslaneckého klubu ANO. „Teď si to musím rozmyslet já, jak to vidím se sebou dál,“ sdělil Vondráček.

Ministryně financí Alena Schillerová v neděli hovořila o tom, že ANO bude usilovat i o post předsedy Sněmovny. Podle poslance ANO Jiřího Maška by kandidátem mohl být právě Vondráček.



Zemanův stav se mírně zlepšil

Před případným hlasováním o dočasném převedení pravomocí hlavy státu na jiné ústavní činitele požádá podle článku 66 Ústavy požádá Senát o aktuální zprávu o stavu prezidenta Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman hospitalizován.

V sobotu nemocnice oznámila, že zdravotní stav prezidenta se díky léčbě mírně zlepšil. Prezident nicméně zůstává hospitalizován na jednotce intenzivní péče, v nemocnici leží od neděle 10. října.



„Pokud by to tímto způsobem informování o zdravotním stavu prezidenta pokračovalo, tak třeba budeme 8. listopadu vědět, že není potřeba se na schůzi zabývat článkem 66 o dočasném zbavení pravomocí prezidenta,“ řekl v Otázkách Václava Moravce Vystrčil.