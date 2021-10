Zemana obklopují křiváci, zní z opozice. Vypukl spor o jeho pravomoci

Jestliže pro šéfa SPD Tomia Okamuru je video jasným důkazem, že zbavení pravomocí prezidenta článkem 66 v tuto chvíli na místě není, přesně naopak to vidí předsedkyně TOP 09 Adamová Pekarová.

Ta ve svém tweetu popřála prezidentovi hodně sil. Video podle ní potvrzuje závěry Ústřední vojenské nemocnice, kde je Zeman hospitalizován, o prezidentově pracovní neschopnosti. „Důvody aktivace článku 66 trvají,“ napsala Adamová Pekarová. Zároveň zkritizovala zemanovi spolupracovníky a nazvala je charakterově velmi křivými osobami.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Pokud bylo cílem videa potvrdit, že Miloš Zeman má kolem sebe charakterově velmi křivé osoby, tak mohu konstatovat, že byl úkol splněn. Miloši Zemanovi přeji hodně sil. Ze záběrů se dá usuzovat, proč ÚVN vylučuje pracovní způsobilost prezidenta. Důvody aktivace článku 66 trvají. oblíbit odpovědět

„Prezident je prostě nemocný, ale ze záběrů je zřejmé, že zatím není důvod k těmto Senátem navrhovaným krokům,“ vyjádřil se naproti tomu Okamura. Zároveň popřál prezidentovi uzdravení.

Tomio Okamura @tomio_cz Z videa se potvrzuje to,co jsem říkal, že je potřeba lidská citlivost a že v tuto chvíli je nepřijatelné,aby byl prezident zbaven pravomocí. Prezident je prostě nemocný,ale ze záběrů je zřejmé,že zatím není důvod k těmto Senátem navrhovaným krokům.Popřejme prezidentovi uzdravení. https://t.co/Wp8AvucQof oblíbit odpovědět

Podle předsedy ODS Petra Fialy, a možného budoucího premiéra, bude záležet na aktuální zprávě od ÚVN, kterou si Senát vyžádá na začátek listopadu. „Do 8. 11. nejsou žádné aktivní kroky prezidenta nezbytné. Pro případnou aktivaci čl. 66 bude rozhodující aktuální zpráva ÚVN ze začátku listopadu,“ napsal Fiala. V dalším ze svých tweetu popřál prezidentovi „uzdravení a také potřebný klid a respekt k jeho soukromí.“

Petr Fiala @P_Fiala Zveřejněné informace kanceláře prezidenta nic nemění na situaci a dalším postupu. Do 8.11. nejsou žádné aktivní kroky prezidenta nezbytné. Pro případnou aktivaci čl. 66 bude rozhodující aktuální zpráva ÚVN ze začátku listopadu, zda je pan prezident schopen svou funkci vykonávat. oblíbit odpovědět

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že dnešní prohlášení je důsledkem dlouhodobé „práce“ hradní kanceláře. „Nikdo už si dnes není jist, co je pravda a co ne. Vrhá to špatné světlo nejen na celou prezidentskou instituci, ale i na jednotlivé aktéry, kteří pak přistupují k tomu, že ukazují obrázky, které by veřejnost vidět neměla, protože zasahuje daleko do osobnostních práv Miloše Zemana, současnou situaci nikam neposouvá a nijak jí neřeší,“ sdělil.



Europoslanec KDU-ČSL vyzdvihl dobrou náladu pana prezidenta. Podle něj to ale není vypovídající o jeho pracovní schopnosti. „Viděli jsme jedno podepsání listiny. Rozhodnout musí odborníci,“ napsal Zdechovský. Stejně jako mnoho lidí na internetu reagoval na absenci ochrany dýchacích cest u všech přítomných na nemocničním pokoji prezidenta.



Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Je fajn vidět, že měl prezident Zeman docela dobrou náladu. To ale podle záběrů nic moc vypovídá o tom, jestli je schopný vykonávat svůj úřad. Viděli jsme jedno podepsání listiny. Rozhodnout musí odborníci. Nevím, co na to řekou lékaři, že nikdo u pacienta neměl roušku. https://t.co/xo2UVmdfIE oblíbit odpovědět

„Neviděl jsem projev zdravého úsudku a svobodné vůle prezidenta republiky,“ vyjádřil se na svém Twitteru bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Zveřejněním videa prezidentovi spolupracovníci jenom prokázali, že jim záleží jenom na nich. Na prezidentovi ne,“ napsal Kalousek.

Miroslav Kalousek @kalousekm Viděl jsem těžce nemocného člověka, za jehož uzdravení se modlím. Neviděl jsem ale projev zdravého úsudku a svobodné vůle prezidenta republiky. Zveřejněním videa prezidentovi spolupracovníci jenom prokázali, že jim záleží jenom na nich. Na prezidentovi ne.https://t.co/aVHe5Kb3fH oblíbit odpovědět

Exministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková pravidelně kritizuje jednání Kanceláře prezidenta republiky a jejich komunikaci ohledně zdraví Miloše Zemana. Video Zemana v nemocnici nazvala profesionálním loutkovým divadlem. „Toto profesionální loutkové divadlo je velmi nebezpečné, protože paranoidním způsobem podrývá důvěru v instituce a všehoschopný Mynář to bude hrát až do konce,“ napsala na Twitteru Stehlíková.

Také upozornila na to, že celou dobu vedoucí hradní kanceláře nesmí informovat o stavu prezidenta a „dnes vytasil videozáznam z nemocničního lůžka,“ vyjádřila se Stehlíková.