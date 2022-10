Zeman naposledy předá státní vyznamenání. Čeká se rekordní počet oceněných

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na konci desetiletého působení v prezidentské úřadu si Zeman připravil nejširší seznam oceněných, se kterým kdy na svátek 28. října přišel. Ovšem i tak se v tomto směru nevyrovná Václavu Havlovi, který v roce 1998 rozdal devětaosmdesát vyznamenání a medailí, napsal server Lidovky.cz.

Seznam oceněných je až do poslední chvíle tajný, ale přesto několik jmen uniklo na veřejnost. Nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, předá Miloš Zeman například ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému.

Mezi dalšími oceněnými bude prezidentův ošetřující lékař Miroslav Zavoral, Zeman ocení i in-memoriam osmdesát let od smrti legendárního odbojáře Josefe Mašína či letos zesnulé – zpěvačku Hanu Zagorovou a podnikatelku Ivanu Trumpovou, do Prahy již dorazily její děti Donald Trump junior a Ivanka Trumpová.

Rekordní počet oceněných letos značně naplní i Vladislavský sál, v němž se ceremonie na výročí vzniku samostatného československého státu koná. Největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu hravě pojme tisícovku hostů, kapacita podle bývalého ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslava Sklenáře bude stačit.

Každopádně organizátoři budou muset připravit víc židlí. Pozvání standardně dostávají politici, diplomaté, představitelé církve, osobnosti umělecké a společenské scény.

Do sálu se však zvou i ti, co dostali ocenění za předešlý rok, ty letošní navíc může doprovodit minimálně jeden člen rodiny či známý. „Je to večer vyznamenaných, pro ně se to dělá, oni jsou ti hlavní. Takže když mi třeba oceněný devadesátník řekl, že by chtěl pozvat své dva nebo tři hosty, vždycky jsem vyhověl,“ podotkl Sklenář.

Je velkou náhodou, že Miloš Zeman ocení přibližně stejný počet lidí jako Václav Havel v roce 2002, kdy končilo jeho působení na Pražském hradě. Je však zvykem, že odcházející prezident vyznamená vyšší počet lidí, míní Havlův a později i Zemanův protokolář Sklenář.

Utajovaný seznam

Rekordní počet vyznamenaných se promítne i do délky ceremonie. Očekává se, že letos bude o poznání delší. „Prodlouží se, čtení medailonků trvá déle, předávání trvá déle. Ale jinak všechny ostatní náležitosti zůstanou stejné,“ dodal letitý protokolář.

Počet řádů jako takový podle něho problémem není, v hradním skladu je jich dostatečná zásoba. Po oficiálním předávání čeká na hosty tradiční recepce. Ačkoli se zvažovalo, že se letos kvůli šetření vynechá, tak by se měla konat v tradičním stylu. „Jde o prezidentův poslední rok a sluší se rozloučit,“ uvádí server Lidovky.cz s odváním na své zdroje.

Zatím však není jisté, s kým si letos prezident potřese na recepci či v sále rukou. Seznam vyznamenaných halí až do poslední chvíle mlha. Na povrch vyplulo jen minimum jmen. Jistý je Volodymyr Zelenskyj, ale ten si svůj Řád bílého lva nepřevezme. A nepřijede pro něj prý ani jeho manželka. „Ocenění převezme zástupce ukrajinské ambasády,“ potvrdil zdroj serveru Lidovky.cz.

Problém s převzetím se vyskytl i u gestapem popraveného hrdiny odboje Josefa Mašína. Jeho dcera Zdena Mašínová odmítla řád převzít, místo ní pro něj na Hrad půjde ministryně obrany Jana Černochová. Mašínová prezidentovi zazlívá, že dlouhodobě odmítá vyznamenat její bratry Josefa a Ctirada, kteří se počátkem padesátých let postavili nastupujícímu komunistickému režimu se zbraní v ruce a následně odešli do emigrace, aby vstoupili do americké armády.

Medaili za zásluhy nepřevezme za zesnulou Hanu Zagorovou ani její manžel Štefan Margita, který sám medaili za zásluhy obdržel od Zemana v roce 2017. V současné době je operní zpěvák pracovně mimo republiku, pro medaili tak patrně přijde její přítel a dřívější kolega Karel Vágner.