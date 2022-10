Zemanův poslední projev před vyznamenáními, chybí parlamentní špičky

Největší bouři nevole demonstrantů na zaplněném Václavském náměstí odpoledne vyvolalo, když v závěru organizátor protestu Ladislav Vrabel četl vzkaz exposlankyně za ANO Jany Lorencové, že vrátí medaili Za zásluhy, protože nejvyšší státní vyznamenání letos od Miloše Zemana obdrží prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Demonstranti na to reagovali pískotem a voláním hanba, hanba.

Podle premiéra Petry Fialy letos prezident Zeman v maximální možné míře respektoval návrhy na vyznamenání, které mu přišly z parlamentu, což premiér pokládá za velmi důležité.

„Kdybychom tady měli dlouhodobě takovou kulturu, takovou spolupráci klíčových institucí, tak by to bylo jenom dobře,“ řekl. Zároveň ale poukázal na to, že z Hradu nedostali pozvánku předseda Senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně Sněmovna Markéta Pekarová Adamová. Věří, že v budoucnu se takto významných akcí budou účastnit všichni členové důležitých ústavních i veřejných institucí.

Udílení státních vyznamenání se neúčastní ani někteří další politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní tím, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále tak budou chybí politici Pirátů či TOP 09, nepřišli ani někteří rektoři a hejtmani.