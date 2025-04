Detektivové zadrželi Nagyovou, Fuksu i Tluchoře, zasahují u lobbistů

Rittig, Janoušek, magistrát, ministerstvo obrany Kde všude zasahuje policie Informace o policejní akci se dosud sbíhají překotně, je ale zřejmé, že policisté zasahují v Galerii Myšák, kde sídlí firma Romana Janouška (ten sám je nyní v chorvatském Zadaru), provádějí domovní prohlídku též u dalšího pražského lobbisty Ivo Rittiga (ten byl v dotyčné kauze pravomocně zproštěn viny, pozn. red.). Před vinohradskou vilou lobbisty a podnikatele Ivo Rittiga stojí policejní dodávka. Také u Rittiga se koná domovní prohlídka. Bezprecedentní je noční zásah ve Strakově akademii, kde sídlí vláda. Zasahuje se také na ministerstvu obrany a na pražském magistrátu kvůli zakázkám z let 2009-2012. Naopak se nepotvrdily zprávy o zásahu ve Sněmovně. Do Lesů ČR policisté dorazili odpoledne.