Co KSČM prosadila díky podpoře vlády? V Rozstřelu odpoví Jiří Dolejš

Úterním hostem pořadu Rozstřel a moderátora Vladimíra Vokála bude komunistický poslanec Jiří Dolejš. Politik bude mimo jiné odpovídat na otázky, proč komunisté podporovali Babišovu vládu nebo která klíčová témata díky tomu prosadili.

Které další strany či hnutí považuje na české politické scéně za levicové a jaká témata by, podle něj, měla dominovat letošním volbám do Poslanecké sněmovny? Na to se bude moderátor Vladimír Vokál ptát poslance KSČM Dolejše.

Jiří Dolejš je poslancem dolní komory Parlamentu za KSČM. V minulosti byl také zastupitelem Městské části Praha 6. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracoval v Prognostickém ústavu ČSAV a Ústavu hospodářské politiky. Od ledna 1989 byl členem KSČ, později KSČM.

V roce 2020 vyslovil podporu, aby byl 21. srpen 1968 Dnem památky obětí invaze 1968, jako jediný člen KSČM. Také hlasoval pro propuštění politických vězňů v Bělorusku.

„V souladu s naším programem je demokracie, svoboda a spravedlivá politická soutěž. A pokud jde o rok 1968, tak v souladu s naším programem je distance od zneužití moci,“ uvedl tehdy poslanec.