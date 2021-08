Hostem Rozstřelu bude radní ČT kandidující za Volný blok Hana Lipovská

Hana Lipovská své politické ambice zveřejnila teprve v posledních týdnech. Co ji vedlo ke kandidatuře v barvách Volného bloku nebo jaké programové body této strany jsou ji blízké?

Lipovská se sama dle svých slov na tvorbě programu podílela. „Primární je pro mě zásadní ekonomická otázka, otázka czexitu (vystoupení České republiky z Evropské unie, pozn. red.),” uvedla pro zpravodajský portál iDNES na konci července.



V tomto týdnu se objevily i hlasy, že kandidatura Lipovské je v rozporu se zákonem o České televizi a Českém rozhlasu. K rezignaci z pozice radní kandidátku do Poslanecké sněmovny vyzvala poslankyně TOP 09 Olga Sommerová. Radní by dle zákona totiž měli být apolitičtí.

Lipovská na konci minulého měsíce oznámila, že na post do voleb nerezignuje, bude se však zdržovat hlasování. V Rozstřelu se dozvíte, proč podle ní kandidatura není v rozporu s legislativou a zda je možné, že názor do říjnového klání změní.



Ke kandidatuře Hany Lipovské se vyjádřili i duchovní představitelé. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner minulý týden odmítl spojovat římskokatolickou církev s partají Volný blok, politické uskupení označil doslova za „extrémní“.

Šestadvacet osobností katolické víry dokonce zaslalo otevřený dopis, v němž vyzvali kardinála Dominika Duku, aby se od Lipovské jménem církve distancoval. Duka však za radní nadále stojí.



Byla to právě Česká biskupská konference (ČBK), kdo Lipovskou do Rady ČT nominoval. Jak se s nevolí ze strany církevních představitelů vyrovnává? Dalším tématem bude také její žaloba na vedení ČT. Ty Lipovská minulý měsíc obvinila z údajných podvodů.



Co radní považuje na veřejnoprávní televizi za přínosné, co naopak kritizuje a jaké plánuje další kroky? To a mnohem více se dozvíte ve čtvrtečním Rozstřelu živě od 11.00 na iDNES.cz.