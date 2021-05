Duka za Radní ČT Lipovskou stojí, Graubner ji vyzval k rezignaci

Kardinál Dominik Duka nadále stojí za nominací ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize (ČT), uvedl to na Twitteru. Lipovskou do rady nominovala Česká biskupská konference. Její předseda Jan Graubner minulý týden Lipovskou vyzval k rezignaci.