Co děláme ve vztahu s Ruskem špatně? Kandidát SPD Bašta odpoví v Rozstřelu

Proč se za politické hnutí SPD rozhodl kandidovat? Jaký má vztah k Pardubicím a jaké jsou jeho plány po případném vstupu do Sněmovny? Co děláme ve vztahu s Ruskem špatně a co dělá špatně Rusko?

Dalším z témat úterního Rozstřelu budou ambice a plány Bašty v říjnových volbách. SPD má ve svém programu referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Vidí politik a bývalý diplomat nějakou alternativu k našemu členství v EU?

O tom všem bude Jaroslav Bašta mluvit v Rozstřelu s moderátorem Vladimírem Vokálem. Rozhovor se bude vysílat v úterý od 12:30.



Jaroslav Bašta je politik a bývalý diplomat. Podepsal Chartu 77, v letech 1990-1991 byl náměstkem ředitele tajné služby. V 90. letech působil jako poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD. Zasedal ve výboru pro obranu a bezpečnost jako jeho místopředseda a také zasedal ve výboru organizačním.

Za vlády Miloše Zemana byl ministrem bez portfeje (ministr vlády, který nespravuje aparát žádného ministerstva pozn. red.). Po odchodu z ministerské funkce byl ještě několik měsíců ve sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost. Na poslanecký mandát rezignoval v září roku 2000.

Později působil na postu velvyslance v Rusku a v období let 2005-2007 jako náměstek ministra zahraničních věcí. Mezi lety 2007 až 2010 byl velvyslancem na Ukrajině. Roku 2019 kandidoval za stranu Bezpečnost, odpovědnost a solidaritu v eurovolbách. Ve stejném roce se stal místopředsedou tohoto hnutí a v listopadu 2020 byl zvolen předsedou.