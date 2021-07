Právníci: Nehlasovat v Radě ČT řešení není, Lipovská bude brát odměnu za nic

Radní České televize Hana Lipovská oznámila svou kandidaturu do Sněmovny za Volný blok. Do říjnových voleb se rozhodla v radě zůstat, ale nebude hlasovat. Zákon tím podle oslovených právníků neporušuje, nicméně to odporuje jeho smyslu. „Prohlášení, že se bude zdržovat hlasování, ukazuje, že se sice nejedná o porušení zákona, ale že se tomu daný stav blíží,“ míní například právník Aleš Rozehnal.