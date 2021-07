Distancujte se od Lipovské a Nerušila, vyzvali katolíci dopisem Duku

„Obáváme se, že některé informace o Vašich postojích jsou pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, a v očích mnoha lidí se díky nim legitimizují politické síly, jejichž působení zcela odporuje základním principům evangelia, radosti, pokoji a spravedlnosti,“ stojí například v otevřeném dopise.



„Domníváme se proto, že v této chvíli je naléhavě třeba, abyste se jasně a přesvědčivě postavil na stranu pravdy a spravedlnosti, na stranu demokratického směřování naší země, a podpořil tak i prestiž katolické církve v očích veřejnosti. Dojem, že katolická církev si nebezpečně zahrává s extrémními politickými proudy, posílený nejistotou o Vašich skutečných názorech, by mohl naopak vést k dalšímu odklonu lidí dobré vůle od katolické církve,“ tvrdí signatáři.



Dopis podepsalo 26 osobností. Mimo jiné astrofyzik Jiří Grygar, filozof Daniel Kroupa, biochemik Jan Konvalinka, zakladatelka domácího hospice Cesty domů Martina Špinková nebo herečka Martha Issová.

Tyto politické subjekty a jejich představitelé vyvolávají strach, šíří nenávist vůči celým skupinám obyvatelstva, upevňují negativní kolektivní stereotypy a podporují autoritářské režimy, nebo dokonce otevřeně propagují násilí. z otevřeného dopisu kardinálu Dominiku Dukovi o roli politických hnutí SPD, Volného bloku a DSSS

Otevřený dopis přišel poté, co Hana Lipovská a Josef Nerušil oznámili kandidaturu do Sněmovny. Lipovská sedí na návrh České biskupské konference (ČBK) v Radě České televize a kandiduje za Volný blok, člen Rady Českého rozhlasu Nerušil je vedoucí referent odboru vnějších vztahů Arcibiskupství pražského a do voleb vede kandidátku SPD.

„Vaše distancování od politických aktivit zmíněných osob by za této situace mělo být jasnější a jednoznačnější, aby byly rozptýleny pochyby, které o Vašich postojích v této záležitosti panují,“ vzkazují osobnosti veřejného života kardinálovi.



„Jsem katolík, který se zajímá o veřejné věci a přišlo mi, že církev, ke které patřím, by neměla podporovat politické extremisty,“ řekl iDNES.cz biochemik Konvalinka, signatář dopisu.

„Nepřímá podpora vychází z toho, že ČBK doporučila paní Lipovskou do Rady ČT. Pan Nerušil, který je v Radě ČRo, patří k lidem z nejbližšího okruhu pana kardinála a kandiduje za stranu, kterou považuji za extremistickou a hlavně neslučitelnou s křesťanskými ideály, ve které věřím a které by moje církev měla prosazovat,“ dodal Konvalinka.

„Pan kardinál asi těmto lidem nemůže zakázat kandidaturu za politické strany, ale podle mého názoru by se měl vyjádřit a otevřeně se od těchto politických aktivit distancova, protože nejsou slučitelné s hluboce pochopenými křesťanskými zásadami,“ dodal vědec.



Mluvčí Arcibiskupství pražského Jiří Prinz iDNES.cz řekl, že kardinál Dominik Duka bude zřejmě chtít se signatáři „vstoupit do interakce“ a na dopis reagovat, nejprve se s ním ale musí seznámit.

Ještě před čtvrtečním dopisem se v podobném duchu vyjádřil předseda ČBK a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V úterý na webu ČBK uvedl, že politické postoje kandidátů do Sněmovny za strany s extrémními názory, kteří jsou spojováni s katolickou církví, nejsou postojem církve. Duka se s prohlášením ztotožnil.

„Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem církve, pro níž jsou určující principy katolického sociálního učení. (...) Tyto principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce, nebo ne,“ uvedl Graubner.

Doplnil, že se nelze zaštiťovat jednotlivou hodnotou, která sice odpovídá křesťanskému pohledu na společnost a svět, při tom však zamlčovat nebo popírat další křesťanské hodnoty.