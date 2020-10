Filip už nepovede KSČM. Ve hře je podle Dolejše délka tolerance vlády

5:05 , aktualizováno 15:19

Po volebním debaklu končí Vojtěch Filip po patnácti letech v čele KSČM. Sám to oznámil po jednání výkonného výboru komunistů. Nového předsedu komunisté zvolí 28. listopadu v Brně. Do té doby stranu povede současné končící vedení. „Budu aktivní v oblasti advokacie,“ řekl na dotaz iDNES.cz Filip. Straně je připraven dál pomáhat, když o to bude stát.