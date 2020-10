Na pokrývačské práce jsem k dispozici, vtipkuje Kováčik s rozříznutým čelem

Oproti stavu ihned po úrazu už ve středu Kováčik vtipkoval, byl v dobré náladě. Přesto byl ještě slyšitelně unavený.

Sám očekává, že léčit se bude minimálně šest týdnů, pak by se mohl vrátit do práce. „Nemám zase až tak fyzicky náročnou práci, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl iDNES.cz a MF DNES.

„Cítím se přiměřeně věku a poloze. Můj případ je takové varování pro děcka, aby nelezla ve špajzu pro bonbóny,“ zavtipkoval Kováčik. Prý zrovna absolvoval vyšetření CT, odpoledne by měl mít výsledky.

Na fotografii, kterou má iDNES.cz a MF DNES k dispozici, leží na nemocničním lůžku s fixačním krčním límcem, aby se neprohnula páteř.

„Mám dvě zlomeniny v oblasti krku, kromě toho jsem utrpěl pohmožděniny v obličeji a zranění kůže na hlavě. Mícha ale zůstala nepoškozená,“ popsal.

Kováčik v pátek propadl střechou na chalupě ve středních Čechách, hospitalizován je v Nemocnici na Bulovce.

„Nebyl to pád zase až z takové výšky. Ze dvou metrů, ale byl tam nějak kolík, tak jsem se skalpoval. Jiní by už na mém místě mohli být i mrtví,“ popsal svůj pád.

„Kdybyste potřebovali nějaké pokrývačské práce, jsem k dispozici. Bezpečnost práce jsem úspěšně absolvoval,“ prohlásil nakonec.

Pětašedesátiletý politik v letošních volbách kandidoval do Senátu na Znojemsku. Do druhého kola však nepostoupil. K

ováčik byl poprvé zvolen poslancem v roce 1996. Od roku 2002 je předsedou poslaneckého klubu KSČM. Ve Sněmovně zároveň zasedá v zemědělském výboru.