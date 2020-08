Vláda rozhodne o povinné účasti při výuce, i kdyby školáci museli být doma

Změna zákona je reakcí na epidemii covid-19, kvůli které byly školy uzavřené od 11. března, otvírat se začaly postupně a částečně po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit z domova.

Formu výuky na dálku návrh ministerstva školství nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka.

Miliarda na vybavení škol tablety a laptopy

Problémem ale mohou být počítače, které nejsou v každé rodině. Ministerstvo školství proto také požádá o miliardu korun na vybavení základních škol tablety a laptopy s příslušenstvím.

Nový školní rok bude zahájen 1. září ve školách. Jarní scénář, kdy ze dne na den byly školy uzavřeny, se opakovat nemá. Při běžné výuce se budou ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit semaforem pro oblasti s různým rizikem nákazy.

Ředitelé škol také mají již na počátku tohoto týdne dostat do datových schránek manuál pro výuku v době koronavirové epidemie. Doporučení by se měla týkat i škol v přírodě, fungování družin či kroužků.



V případě, že by se ve škole vyskytla nákaza, měla by podle ministra školství Roberta Plagy o jejím případném uzavření rozhodovat krajská hygienická stanice. Hygienická opatření či upravený režim jídelen ale podle něj budou směřovat k tomu, aby nebylo nutné zavírat celé školy, spíše jen jednotlivé třídy. Pokud by se někde epidemie zhoršila na nejvyšší stupeň rizika, bylo by podle Plagy možné dočasné dvoutýdenní uzavření škol a přechod na on-line výuku.



Hlasování v podzimních volbách i při karanténě

Ke schválení připravilo ministerstvo vnitra zákon, který umožní hlasovat v říjnových senátních a krajských volbách z karantény.

Parlamentní strany se shodly s ministerstvem vnitra na třech variantách hlasování z karantény. Možné to má být z auta, ve speciálních volebních okrscích a u výjezdových komisí. Změny ve volební praxi pro říjnové senátní a krajské volby Sněmovna projedná 19. srpna.



Ještě před jednáním vlády se bude přípravou na případný podzimní vzestup infekce zabývat vládní rada pro zdravotní rizika. Očekává se debata o zkrácení karantény z dvou týdnu na deset dní nebo změna postoje k nošení roušek.