Jak volit v karanténě? Strany mají výhrady k drive-in, zástupce odmítají

Zástupci parlamentních stran budou o těchto záležitostech ve středu jednat s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Budou také znovu žádat o zvýšení odměn pro členy volebních komisí.

Debata se čeká také o praktické podobě opatření, například zda mají volební komise pro středeční drive-in hlasování fungovat také v pátek jako speciální výjezdní týmy k lidem v karanténě.



„Jsme pro hlasováni v drive-in po vyjasnění, zda dřívější termín tohoto hlasování nemůže být napaden u Ústavního soudu, protože vyhlášený termín voleb s ním nekoresponduje,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Její strana podporuje i zřízení speciální volební místnosti u domovů pro seniory a podobných pobytových služeb.



Pro voliče, kteří by se dostali do karantény až po středě předcházející volebnímu víkendu, žádají TOP 09 a také STAN zřízení speciálních volebních týmů, které by za takovými voliči vyrazili.

„Někteří naši kolegové k tomu říkají, že by někde na venkově mohlo vadit, kdyby přijela komise plně vybavená ochrannými pomůckami. Mohla by to být určitá stigmatizace. Ale většinově jsme i pro tento návrh,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Zmínil, že lituje odmítavého postoje části politického spektra ke korespondenční volbě, jak ji minulý týden požadovalo hnutí STAN, TOP 09 a Piráti.

Místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal se k návrhu zavedení korespondenční volby chce ve středu ještě vrátit. „Vzhledem k tomu, že se vytváří speciální sčítací komise na kraji pro drive-in hlasování, nevidíme důvod, proč by se nedaly udělat korespondenční volby,“ uvedl.

Pokusí se korespondenční volbu ve středu znovu navrhnout. Piráti podle něj podporují hlasování z auta a rozumějí zřízení speciálních volebních okrsků v uzavřených komunitách, důležité podle nich ale je účast zástupců stran v takových komisích.

ODS chce zvýšení odměn alespoň o 500 korun

Místopředseda ODS Martin Kupka míní, že podporu stran získají tři zmiňované varianty. Na schůzce chce otevřít debatu o zvýšení státního příspěvku pro volební komisaře. Ve Středočeském kraji, kde ODS vede, už oslovil komisaře za svou stranu a nemá informace o tom, že by letos hromadně účast v komisích odmítali, situace bude ale ovlivněna epidemií.



ODS proto navrhne zvýšení odměny pro členy volebních komisí alespoň o 500 korun. Řadoví komisaři nyní dostávají 1 800, místopředsedové 2 100 a předsedové 2 200 korun.

SPD nepovažuje podle předsedy Tomia Okamury za úplně ideální uspořádat hlasování z aut před volbami, protože hlasovací lístky pak budou dva dny čekat na sečtení, což podle něj vyvolává spekulace o možnosti manipulace s nimi.

Na druhou stranu ministerstvo vnitra argumentuje dvoudenní lhůtou pro umoření případných virů na obálkách a využitím drive-in týmů ve speciálních výjezdních skupinách, zmínil Okamura. Otázkou je i podle něj zaplacení komisařů, kteří budou plnit nové role.

Na stole jsou čtyři varianty, jak umožnit volit lidem v karanténě, oznámil Hamáček (28. července):