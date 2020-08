Distanční výuka může být i přes poštu. Škola ji nemusí vždycky vést online

Novela míří v pondělí na vládu. Dokument ale přesně neříká, jak má distanční výuka vypadat. Forma bude záviset na školách samotných a neznamená nutně výuku online na počítačích a po internetu.

„Já ten odstavec chápu tak, že pokud škola nedokáže zajistit, aby všechny děti měly odpovídající vybavení, bude muset v tomto směru přizpůsobit své nároky,“ říká Michal Černý, předseda Asociace ředitelů základních škol a ředitel Masarykovy ZŠ v Praze. Pokud si škola podle něj neporadí jinak, vylepí třeba úkoly pro žáky na dveře. I to se jako distanční výuka může počítat.



Z mnoha škol totiž zaznívají hlasy, že zapojit všechny děti bez dostatečné techniky zcela jistě nedovedou. „Jsme schopni zajistit výuku na dálku pro žáky, kteří mají techniku a kteří o to mají zájem,“ říká Ivana Rejzková, ředitelka ZŠ Okružní ve Zlíně.

Učivo na bráně školy nebo poštou

Na zlínské základní škole dostatek počítačů či tabletů nemají a ředitelka si zcela nedovede představit, jak by v případě nutnosti rozhodla o tom, kdo počítače nebo tablety potřebuje a kdo ne. „Každý může říct, že ho doma nemá,“ doplňuje Rejzková. Ředitelka nicméně dodává, že rodiny, které vybavení nemají, si budou moci přijít pro učivo do školy v listinné podobě.



V podobném duchu se vyjadřuje také ředitel Základní školy Tomáše Garriqua Masaryka v Blansku Pavel Nezval. „Třeba k nám do školy patří spousta žáků z azylového domu a ti samozřejmě žádný počítač nemají. Tam bychom to museli řešit tak, že by se materiály posílaly poštou,“ odhaduje.

Nezval doplňuje, že zákon může ještě v poslanecké sněmovně projít změnami, proto si počká s hodnocením novely až na finální podobu. Jenže technika v rodinách není jediným problémem. „U nás má odhadem jen polovina učitelů školní notebooky, budeme je muset postupně dokoupit,“ říká.

Podoba distanční výuky tak může ve výsledku vypadat skutečně různě podle toho, jak je škola vybavená či z jakých ekonomických poměrů děti pocházejí. To ostatně připouští i ministerstvo. „Nejde o to říct školám ‚všichni budete učit jednotným způsobem‘, ale umožnit jim vzdálený způsob vzdělávání v případě nouzového stavu či mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje pro MF DNES ministr školství Robert Plaga (ANO).

Cílem novely zákona tak není nařídit školám, jak by měla výuka vypadat. „Novela řeší úpravu zákona, aby distanční výuka byla pro žáky povinná stejně, jako je tomu u klasické prezenční výuky. Stejně jako má být pro školy povinné výuku dětem umožnit,“ doplňuje ministr.

Všichni slibují školy vybavit

Školy by měly na podzim postupně získat nové vybavení a to od obcí i ministerstva. Na počítače chystá ministr základním školám poslat v říjnu peníze podle počtu učitelů a to dvacet tisíc na jednoho. Počítače by podle informací musely školy nakoupit do konce prosince. Celkově by se jim poskytly finance v hodnotě 1,2 miliardy korun.

„Návrh počítá i s určitou rezervou, která by byla využitelná na zapůjčení techniky žákům, a to nejen ze sociálně slabých rodin. Podle našich kalkulací by mohlo být zakoupeno zhruba 13–14 tisíc počítačů,“ upřesňuje mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Vybavení škol je ale podle ní role zřizovatelů. Tím jsou v případě základních škol většinou obce. Oslovení starostové se výukou na dálku rovněž zabývají.

„Ze zdrojů městské části uvolňujeme 250 tisíc na nákup IT vybavení pro školy, které by mohly využívat děti,“ říká například Michal Vronský (TOP 09), předseda výboru pro výchovu a vzdělávání na Praze 3, která zřizuje deset základních škol. Tato městská část v loňském školním roce využila dotace z magistrátu pro nákup počítačů pro učitele.

Například na Praze 22, kde zřizují dvě školy, tolik problémů z nedostatkem techniky neměli. Protože ale distanční výuka byla pro naprostou většinu učitelů novinka, zaměřili se na další vzdělávání. Podle starosty Vojtěcha Zelenky (STAN) kvalita výuky na dálku hodně souvisela s dovednostmi učitelů.

„Nabízeli jsme učitelům, kteří si nedovedli s distanční výukou poradit webináře od těch, kteří jsou v tom zkušení,“ říká.